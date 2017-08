Czy wiemy, co śpiewamy? Tłumaczymy słynne wakacyjne przeboje

1. The Ketchup Song (Asereje), wykonawca: Las Ketchup

Patrz, kto nadchodzi

Zza rogu

Wchodzi Diego chwiejnym krokiem

Z księżycowym blaskiem w oczach

I turkusowym garniturem

Zdaje się coś przemycać



I gdzie by nie siadł

Tam dostaje kufel piwa

Jest opętany rytmem reggae

A znajomy didżej

Puszcza o dwunastej niczym hymn

Ulubioną piosenkę Diego

A on tak tańczy, tak się cieszy i tak śpiewa:



Aserehe… ha dehe tehebe tude hebere

Sebinouba mahabi ande bugi ande bujdidipi [×3]



To nie żadna magia

Że go spotkasz każdego dnia

Gdzie tylko nie pójdziesz

Diego jest zarozumiały

A to powód do radości

Dla afrykańskich rastafarian



I gdzie by nie siadł

Tam dostaje kufel piwa

Jest opętany rytmem reggae

A znajomy didżej

Puszcza o dwunastej niczym hymn

Ulubioną piosenkę Diego

A on tak tańczy, tak się cieszy i tak śpiewa:



Aserehe… ha dehe tehebe tude hebere

Sebinouba mahabi ande bugi ande bujdidipi [×3]