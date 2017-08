Czy Amerykanie wiedzą, gdzie leży Korea Północna?

Według sondaży 75 proc. Amerykanów wierzy, że program nuklearny Korei stanowi poważne zagrożenie dla USA. Sytuacja jest rzeczywiście napięta, towarzyszy jej groźna retoryka zarówno ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, jak i samej Korei. Ale to nie tylko wojna na słowa: Korea Północna testuje rakiety z pociskami atomowymi, które byłyby w stanie dolecieć na kontynentalne terytorium USA.



Popularny komik Jimmy Kimmel, prowadzący program „Jimmy Kimmel Live” wybrał się z kamerą na Bulwar Hollywood, by dowiedzieć się, czy Amerykanie wiedzą, gdzie leży to groźne państwo.



Wyniki tej ulicznej sondy są dość szokujące. Okazuje się, że większość zapytanych osób nie tylko nie wie, gdzie leży Korea, ale nie rozpoznaje konturów kontynentów, ani też nie wie, jakie kraje się na nich znajdują. „Nie jestem geografem” – wyznaje szczerze jeden z wypowiadających się do kamery.

I by formalności stało się zadość: