Jak rozzłościć każdego Europejczyka? Odpowiedzi na jednej mapie

Nie lubimy, kiedy nasz kraj jest postrzegany przez pryzmat pewnych cech, chyba że są pozytywne (jak mityczna polska gościnność). Nie lubimy też, kiedy cechy tzw. narodu są przenoszone na poszczególne jednostki. Widać to zwłaszcza za granicą. „Zimno ci? Przecież mieszkasz na północy!” – słyszą Polacy od mieszkańców krajów położonych nieco bliżej równika.

To samo dałoby się odnieść do osób innych narodowości. Niewiele jest na mapie miejsc, które z czegoś by nie słynęły albo nie przywodziłyby pewnych skojarzeń: kulturowych, historycznych, politycznych. Autorzy poniższej mapy sugerują, że poza stereotypami (czy wręcz uprzedzeniami) Europejczyków złoszczą właśnie skojarzenia. Jedne i drugie są ze sobą zresztą powiązane.

Mapę polecamy postudiować samodzielnie. Widać jednak, że na Niemcy kładzie się cień doświadczeń hitlerowskich. Rosjanie nie chcą być kojarzeni ze środowiskiem LGBT. Szwedzi – z terroryzmem. Norwegowie – ze Szwedami.

A co denerwuje Polaków? Przypisywana Polsce flaga Monako. Kolory się co prawda zgadzają, ale kolejność pasów już niekoniecznie. Czy rzeczywiście nieznajomość polskich symboli narodowych tak nas w obcokrajowcach irytuje? Kwestia dyskusyjna i pocieszająca zarazem – moglibyśmy kojarzyć się gorzej.

mat. pr. Mapa skojarzeń

(powiększ mapę)

Mapę opublikował serwis Maps on the Web.