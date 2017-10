Po obejrzeniu tego filmu już nigdy więcej nie zjesz kurczaka

Kurczaki to najbardziej prześladowane zwierzęta na świecie. Tylko w Stanach Zjednoczonych co roku zabija się 9 miliardów kurcząt, które potem z rzeźni trafiają prosto na półki sklepów spożywczych, a stamtąd do naszych domów. Przed zwierzętami stawia się też inny cel: rocznie muszą znieść 350 jaj (kura podwórzowa znosi ich około 200).

Większość z nich, przetrzymywana na farmach, całe życie spędza w zamknięciu. Są stłoczone w klatkach stojących jedna na drugiej, karmione paszą zawierającą odpady pochodzenia zwierzęcego, faszerowane antybiotykami i hormonami wzrostu, pozbawione dziobów, nigdy nie oglądają światła dziennego.

Oto szokujący film przygotowany przez Petę (PETA; People for the Ethical Treatment of Animals, pol. Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt), który dokładnie pokazuje to, o czym aktywiści na rzecz praw zwierząt mówią od dawna (uwaga, nie jest przeznaczony dla osób o słabych nerwach):

źródło: peta.org