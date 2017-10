Cztery typy użytkowników Facebooka. Którym jesteś?

Facebook pochwalił się niedawno, że ma już 2 mld użytkowników. W tak dużej liczbie mieści się – jak się wydaje – cały przekrój społeczeństwa. Ludzie różnych kultur i zainteresowań. Będący w różnym wieku i pochodzący zewsząd (wyłączając te miejsca, w których serwis jest zakazany – jak np. Korea Północna). Sieci znajomych, które można tu zbudować, są doprawdy rozległe, nawet jeśli w znacznej mierze powierzchowne.

Popularność Facebooka jest tak przytłaczająca, że wciąż stanowi przedmiot zainteresowań i badań rozmaitych naukowców. Kto się tutaj loguje, jak często, co tu robi, jakie emocje temu towarzyszą? Czy użytkowników Facebooka cokolwiek łączy? Jak postrzegają rzeczywistość i odnoszą się do różnych wydarzeń?

W internecie – zwłaszcza w mediach społecznościowych – dobrze widać działanie efektu Rashōmona, polegającego na tym, że trudno ocenić, kto mówi prawdę, a kto się z nią mija. Głównie dlatego, że obowiązuje mnóstwo wersji tych samych zdarzeń, a każdy, kto zabiera głos w jakiejś sprawie, interpretuje ją na własny sposób.

Do takich wniosków doszli niedawno naukowcy w publikacji na łamach „International Journal of Virtual Communities and Social Networking”. Badacze z Brigham Young University ustalili zarazem, że mimo rozbieżności użytkowników Facebooka da się podzielić na cztery większe grupy. Żeby je wyodrębnić, posłużyli się ankietami – uczestnicy badania musieli się odnieść do 48 twierdzeń w rodzaju „Facebook jest źródłem stresu i wpędza mnie w depresję” albo „Facebook to szybka droga, żeby uzyskać pomoc w dowolnej sprawie”. Ankietowani oceniali, w jakim stopniu te twierdzenia ich dotyczą.

Naukowcy czynią jednak zastrzeżenie – użytkowników Facebooka trudno jednoznacznie zaszufladkować. Możemy odszukać w sobie elementy każdego z poniższych typów, choć są duże szanse, że któreś przeważą i okażą się dominujące.

Oto one – cztery podstawowe typy użytkowników Facebooka:

Typ pierwszy – budujący relacje

Tak jak sugeruje nazwa, są to ludzie, którzy zakładają konta w mediach społecznościowych głównie po to, by umacniać relacje: utrzymywać je i nawiązywać nowe. „Media społecznościowe służą im do tego, do czego dawniej służyły maile i telefony stacjonarne” – komentuje Lila MacLellan na portalu Quartz.