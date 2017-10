Czy zwierzęta domowe to już przeżytek

Jeśli już tak ewidentnie uczłowieczamy zwierzęta, to dlaczego odmawiamy im prawa do decydowania o sobie samych?

Cyrki się zamyka, ogrody zoologiczne budzą mieszane uczucia, przybywa wegetarian i wegan. Rozstanie ze zwierzętami domowymi – wyłącznie dla ich dobra – byłoby logicznym ciągiem dalszym. Głównie dlatego, że we współczesnych relacjach człowieka ze zwierzętami nie ma pełnej symetrii ani całkowitej wzajemności – najczęściej to pupile są dla ludzi, a nie na odwrót.

Niektórym zaczyna to przeszkadzać. Dyskusja o tym, czy posiadanie zwierząt w ogóle jest etyczne, toczy się ostatnio w Wielkiej Brytanii. Z tegorocznego sondażu firmy Nationwide Home Insurance wynika, że 24 proc. tamtejszych właścicieli zwierząt kocha je bardziej niż najbliższych przyjaciół (tych z gatunku ludzkiego), 12 proc. – bardziej niż życiowych partnerów, i aż 9 proc. – bardziej niż własne dzieci! Blisko 90 proc. mieszkańców Wysp uważa psy czy koty za członków najbliższej rodziny – to z kolei wniosek z badań portalu Ancestry.co.uk, który pomaga Brytyjczykom poukładać ich indywidualne drzewa genealogiczne. Nie powinno więc dziwić, że 16 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii w 2011 r. wciągnęło zwierzęta do powszechnego spisu ludności, uznając je za pełnoprawnych obywateli. Polacy tak daleko się nie posuwają, ale według niedawnych badań CBOS 36 proc. z nich wierzy, że zwierzęta też mają dusze. Na zwierzę domowe zdecydowało się 52 proc. Polaków, 4 proc. więcej niż w 2014 r. – to już tegoroczne dane Kantar Public.

Rozmaici naukowcy widzą w tym paradoks: jeśli już tak ewidentnie uczłowieczamy zwierzęta, to dlaczego odmawiamy im prawa do decydowania o sobie samych?