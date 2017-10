Jesienny pasztet dla wegetarian

Od tysięcy lat ludzie cenili mięso jako doskonałe źródło energii. Ocenia się, że w późnym średniowieczu na biesiadnika zasiadającego przy zamożnym stole przypadało prawie 3 kilo mięsa. Oczywiście ów szczęściarz zjadał tyle, ile chciał, a resztę oddawał słudze, który najadłszy się, podawał dalej. Na końcu, już tylko kośćmi, raczyły się baraszkujące pod stołem psy.

Po wielu wiekach, historycznych i cywilizacyjnych zmianach, stale jeszcze obiad bez mięsa dla wielu z nas się nie liczy. Zjadamy go statystycznie, na osobę, około 200 g dziennie. Każdy z nas co roku ma więc na sumieniu średniej postury prosiaka. O zaletach mięsa nie ma co mówić, bo ci, którzy je lubią, będą je lubić. Jednak rosnące szeregi zwolenników „jarstwa”, jak przed ponad wiekiem nazwano w Polsce ten sposób na życie, dają wiele do myślenia. Jak się ocenia, obecnie w Polsce może być do 3 proc. osób, które nie jadają mięsa, i stale ich przybywa.

Wielu badaczy uważa, że cywilizacja zaczęła się wtedy, gdy zaczęto na ogniu opiekać jadło, zwłaszcza mięso, bo wymagało to przemyślanego działania.