Kto jest większym egoistą: kobieta czy mężczyzna?

Naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu poprosili zarówno kobiety i mężczyzn, by podzielili się pieniędzmi z drugą osobą. Eksperyment wykazał, że płeć piękna zdecydowanie szczodrzej podeszła do powierzonego jej zadania. Dlaczego?

Wbrew pozorom eksperyment badaczy z Zurychu nie ma nic wspólnego ze stereotypowym podziałem na mózg męski i żeński. Naukowcy są zgodni co do faktu, że mózg nie posiada płci. To że kobiety i mężczyźni inaczej reagują na postawione przed nimi wyzwania jest zależne od tego w jaki sposób zostali wychowani. Często dzieje się tak, że chłopców zachęcamy do pokonywania rywali i znajdowaniu się na podium w każdej konkurencji, a dziewczynki namawiamy do troski o cele społeczne i dbałość o innych.

Kobiecy altruizm i męska chęć konkurencji?

Naukowcy przyjrzeli się obszarowi mózgu zwanym prążkowie, które koordynuje funkcje takie jak planowanie czy podejmowanie decyzji. Prążkowie kształtowane jest w okresie dojrzewania w procesie tzw. uczenia się poprzez wzmocnienie. Utrwala ono wybory, które ośrodek nagród, zwany inaczej ośrodkiem przyjemności, uznał za dobre i motywacyjne. Zatem, jeśli pochwalimy dziecko za troskę o inne osoby, w przyszłości ośrodek nagród będzie wskazywał na działania prospołeczne jako pożądane i korzystne.



O tym, która decyzja jest dla nas lepsza, informuje skok dopaminowy w mózgu. Zatem w badaniu, w momencie dzielenia się pieniędzmi, ośrodek nagród poprzez wydzielanie dopaminy zasygnalizował kobietom, że korzystniejszą decyzją będzie działanie ukierunkowane na innych, zaś ośrodek nagród u mężczyzn postawił na decyzję bardziej egoistyczną, ukierunkowaną na ich korzyść.



Drugi eksperyment naukowców z Zurychu miał na celu zaobserwowanie, w jaki sposób zachowają się mężczyźni i kobiety, kiedy zostaną pozbawienia tej kulturowej „nakładki”. Poproszono uczestników o kolejne rozdzielenie pieniędzy między siebie a drugą osobę, ale system nagród u uczestników badania został zakłócony przez podanie leku, który uniemożliwił uwalnianie dopaminy w mózgu. To sprawiło, że kobiety zaczęły zachowywać się bardziej samolubnie niż przedtem, podczas gdy mężczyźni mniej sugerowali się korzyściami dla siebie, ale dobrem drugiej osoby.



Jak podkreślają naukowcy na stronie zurychskiego uniwersytetu, to dopiero początek badań, choć z pewnością na zachowanie mężczyzn i kobiet mają wpływ odmienne oczekiwania kulturowe. Ośrodek nagród i uczenia się działają w naszych mózgach we ścisłej współpracy, co rzutuje na wybory podejmowane w dorosłym życiu. Stąd podejmujemy takie a nie inne decyzje.