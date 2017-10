Drunkoreksja – nowy, niebezpieczny trend wśród kobiet. Na czym polega?

Alkohol stał się przyczyną nowego schorzenia wśród kobiet, które nie potrafią poradzić sobie z presją otoczenia. Mowa o drunkoreksji, czyli połączeniu anoreksji z alkoholizmem. Choroba polega na odmawianiu sobie jedzenia na rzecz alkoholu.

Kobiety dorównują mężczyznom z ilością wypijanego alkoholu

Z opublikowanego na platformie medycznej BMJ Open raportu wynika, że problem z alkoholem coraz częściej dotyka kobiet, które w piciu wysokoprocentowych napojów zaczynają dorównywać mężczyznom. Po przebadaniu czterech milionów osób naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Australii zauważyli, że obecnie młodzi mężczyźni spożywają alkohol 1,1 razy częściej niż kobiety, podczas gdy w poprzednim wieku tendencja ta wynosiła 2,2. Z pewnością wpływa na to bezpośredni dostęp do alkoholu – w niemalże każdym punkcie gastronomicznym – oraz reklamy namawiające do spożywania trunków, zwłaszcza te skierowane bezpośrednio do kobiet.

Czym jest drunkoreksja?

Po raz pierwszy pojęcie „drunkoreksja” użyto w 2008 roku. Medycznie choroby jeszcze nie sklasyfikowano, a co za tym idzie – nie ma określonej metody jej leczenia.

Jak rozpoznać drunkoreksję? Charakterystycznym objawem jest chorobliwe liczenie kalorii tak, by z ustalonej górnej granicy dziennego spożycia kalorii, spora część pozostała na alkohol. Im bardziej choroba postępuje, posiłki kurczą się, a na ich miejscu pojawiają wysokoprocentowe napoje. Do tego dochodzi paniczny lęk przed przyrostem masy ciała, niezadowolenie ze swojego wyglądu, utrata wagi.

Drunkoreksja może prowadzić do wyniszczenia każdego narządu organizmu. U chorych mogą występować np. zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego i układu pokarmowego. Do tego dochodzą konsekwencje picia na pusty żołądek, co prowadzi do uszkodzenia tkanek organizmu. Obecny w żołądku pokarm spowalnia proces absorpcji alkoholu do krwiobiegu, gdyż jego rozkład następuje właśnie w żołądku. W przeciwnym razie alkohol dostaje się do krwi, przez co szybciej stajemy się nietrzeźwi, nasila się wydzielanie soku żołądkowego, a błona śluzowa staje się wrażliwsza na wydzielanie kwasów trawiennych.