Masz charyzmę? Naukowcy opracowali test, który pozwoli to ustalić

Charyzma wydaje się cechą rzadką, pożądaną i trudno uchwytną. Prawdopodobnie każdy ma w swoim otoczeniu kogoś, kto jest zabawny, inteligentny, wygadany i towarzyski, ale często cechy te występują pojedynczo i nieczęsto składają się na prawdziwie magnetyzującą i charyzmatyczną osobowość. Czym dokładnie jest charyzma, pisał w Poradniku Psychologicznym POLITYKI „Ja My Oni” Wiesław Władyka.

Samo stwierdzenie, że ktoś ma charyzmę, jest intuicyjne. Bo charyzmę trudno zmierzyć. A w każdym razie tak się do niedawna wydawało. Badacze z Toronto opracowali krótki test, który ich zdaniem pozwala precyzyjnie określić rzeczywisty poziom charyzmy u każdego człowieka.

Wystarczy odpowiedzieć na każde z sześciu pytań, oceniając swoje zachowania w skali od 1 (absolutnie nie) do 5 (zdecydowanie tak). Pytania zamieszczamy poniżej:

Jestem kimś, kto:

1. Mocno zaznacza swoją obecność w danym miejscu

2. Potrafi wpływać na działania i wybory innych osób

3. Potrafi być liderem grupy

4. Sprawia, że inni czują się przy nim komfortowo

5. Często się uśmiecha

6. Potrafi dobrze się bawić w każdym towarzystwie

Odpowiedzi należy zsumować i podzielić przez 6. Jeżeli wynik wynosi więcej niż 3,7, oznacza to ponadprzeciętną charyzmę. Co jeśli wynik jest niższy? Cóż, wtedy można postawić na ćwiczenia.

Badacze twierdzą, że nad charyzmą da się pracować, a w każdym razie można wypracować pewne zachowania, dzięki którym rozmówcy będą przekonani, że mamy magnetyzującą osobowość. Jednym ze sposobów jest aktywne słuchanie drugiej osoby podczas rozmowy. Podążanie za wątkiem dyskusji i zadawanie wnikliwych pytań jest jednym ze sposobów na zaprezentowanie się jako osoba charyzmatyczna.

Drugim jest sztuczka opisana przez psychologa Deana Keitha Simontona z University of California. Jak zauważył, najbardziej charyzmatyczni prezydenci używają pojęć konkretnych zamiast abstrakcyjnych. Ich słowa były odbierane jako mocniejsze i bardziej emocjonalne. Co to oznacza? Na przykład zamiast mówić „potrafię zrozumieć twój punkt widzenia”, lepiej jest powiedzieć: „czuję twój ból”. Zmiana niby niewielka, ale znacząca.