Jak często trzeba się myć? Zagadnienie zbadali naukowcy

Szczególnie jesienią przeżywa to niemal każdy: na dworze ciemno i zimno, a pod kocem ciepło i sennie. W zasadzie można by przeskoczyć tylko do łóżka i kłaść się spać. I wtedy pojawia się ta uporczywa myśl: czy muszę się dziś myć?

Zagadnieniu przyjrzał się David Leffell ordynator dermatologii w Yale School of Medicine (USA). Jego stanowisko zaskakuje...

O tym jak często trzeba brać prysznic nie decydują wcale sztywne normy narzucone przez lekarzy, a raczej kierowana społecznym konwenansem intuicja. W Ameryce i Europie normą jest jedna kąpiel lub prysznic na dzień. Jak podaje Business Insider powołując się na dane Euromonitor International liczba pryszniców w ciągu miesiąca wzrasta w przypadku krajów o ciepłym klimacie (średnio 11 kąpieli w tygodniu w Brazylii) oraz w przypadku osób które uprawiają sport.

Tymczasem jak przekonuje Leffell, tak częste kąpiele wcale nie są dobrym pomysłem.

Jak często brać prysznic?

Jedną z nielicznych wytycznych dotyczących liczby kąpieli w tygodniu, są rekomendacje dla dzieci. Amerykańskie Towarzystwo Dermatologiczne zaleca jedną, dwie kąpiele tygodniowo dla dzieci między 6. a 11. rokiem życia, chyba że pociecha wróciła do domu szczególnie brudna i spocona. Wydaje się, że to zdecydowanie za mało, ale naukowcy argumentują, że niewielka ilość brudu na skórze dziecka pozwoli mu wzmocnić odporność.

Całe szczęście ostateczny osąd lekarze pozostawiają rodzicom, którzy samodzielnie ocenią na ile ich potomek potrzebuje szybkiego kontaktu z wodą i mydłem. A co z dorosłymi?

Okazuje się, że część dermatologów stoi na stanowisku, że prysznic dwa razy w tygodniu w zupełności wystarcza dla potrzeb naszego organizmu. Horror? Na szczęście lekarze zaraz dodają, że liczba kąpieli powinna zależeć od naszego poczucia estetyki i komfortu. Niemniej dermatolodzy (w tym wyżej wspomniany Leffell) twardo stoją na stanowisku, że kąpiemy się nieco za często, co może negatywnie odbić się na kondycji skóry.

Jak kąpiel wpływa na skórę

Mydło składa się w większości z tłuszczu oraz substancji alkalicznej, która rozpuszcza się w wodzie (np. sól lub soda oczyszczona). Te dwa składniki ścierają ze skóry warstwę tłuszczu i oleju, który nagromadził się od ostatniej kąpieli, rozpuszczają go w wodzie i razem z nią odprowadzają brud do rur. Podobnie działa szampon, który wypłukuje wydzielane przez gruczoły łojowe sebum.

Dlatego zdaniem Leffella mycie włosów również nie powinno być częstsze niż raz na dwa, trzy dni.

Sęk w tym, że długi, gorący prysznic z porządnym szorowaniem może być dla skóry szkodliwy. W jego trakcie nie tylko pozbawiamy skórę warstwy ochronnej, ale też mocno ją wysuszamy przez co staje się podatna na uszkodzenia. Co więcej naprawdę gorąca kąpiel oraz wysuszenie skóry ręcznikiem, tylko wzmaga ten niepożądany efekt.

Jak przekonuje Leffell jeżeli chcemy myć się codziennie, powinniśmy pamiętać o kilku zasadach:

1. Nie przesadzaj z gorącą wodą

2. Nie kąp się dłużej niż 30 min. (3 min. w zupełności wystarczą)

3. Używaj balsamu (tak, tak Panowie. Wy też!), szczególnie zaraz po wyjściu spod prysznica, kiedy skóra jest wciąż lekko wilgotna.

Oczywiście do zasad można spokojnie podchodzić z przymrużeniem oka. Wszak sucha i lekko podrażniona skóra (wyłączając przypadki atopii), nie jest ani czymś specjalnie trudnym do zidentyfikowania, ani wyleczenia. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nie ma ochoty na wieczorny prysznic...

Nauka (w rozsądnych granicach) stoi po jego stronie!