Trump prorokiem? Wywróżył światu przyszłość na Twitterze

Aktywność obecnego prezydenta USA na Twitterze budzi wiele emocji. Do tego stopnia, że jeden z pracowników tej platformy społecznościowej, wykorzystując swój ostatni dzień w pracy, postanowił tymczasowo dezaktywować prezydenckie konto.

Donald Trump publikuje swoje wpisy od 2009 roku i – jak podało BBC – przez osiem lat zebrało się ich 36 tysięcy. Nowojorski dziennikarz „Guardiana” Adam Gabbatt zauważył, że niektóre z nich dotyczą przyszłości, w której właśnie się znaleźliśmy.

Dlatego Gabbatt nazywa prezydenta „Trumpadamusem”.

An interesting cartoon that is circulating. pic.twitter.com/OPG2R2ytkr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 października 2014

W 2014 roku Trump zamieścił wpis z grafiką, pokazującą Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych zastanawiających się nad dodatkowym zapisem w konstytucji na wypadek, gdyby wybory wygrał „p********y kretyn”. Gabbatt przypomina, że tym samym epitetem sekretarz stanu Rex Tillerson skwitował... ostatnie wybory w USA.

Korea Północna

Our President must be very careful with the 28 year old wack job in North Korea. At some point we may have to get very tough-blatant threats — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 kwietnia 2013

„Nasz prezydent powinien podchodzić z rozwagą do 28-letnich szalonych działań Korei Północnej. Nadejdzie moment, kiedy będziemy musieli stawić czoła poważnym zagrożeniom” – ocenił Donald Trump w 2013 roku. Teraz sam stawia temu czoła. Testowanie broni jądrowej przez Kim Dzong Una faktycznie niosło (i niesie) za sobą poważne ryzyko, które Trump (nie zalecając się do własnej wskazówki o ostrożności) pogłębił przez swoje nierozsądne działania i komentarze.

Długowieczność rekinów

Sorry folks, I'm just not a fan of sharks - and don't worry, they will be around long after we are gone. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 lipca 2013

„Wybaczcie ludzie, nie jestem fanem rekinów – i nie martwcie się, one przeżyją nas wszystkich” – napisał Trump w 2013 roku, jeszcze przed naukowym potwierdzeniem tezy o spektakularnej długowieczności wspomnianych kręgowców. O tym, że rekiny mogą żyć nawet 400 lat, duńscy naukowcy poinformowali w sierpniu 2016 roku.

Koniec cyrku Ringling Bros.

Ringling Brothers is phasing out their elephants. I,for one, will never go again. They probably used the animal rights stuff to reduce hosts — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 marca 2015

„Ringling Brothers stopniowo pozbywają się słoni. Ja tam z pewnością nie wrócę. Prawdopodobnie żerowali na prawach zwierząt, by obniżyć koszty działania” – stwierdził Trump. Nie on jeden bojkotował ten cyrk, słynący zwłaszcza z występów słoni. Dwa lata po wpisie Trumpa zakończył działalność (po prawie 150 latach!). Powód? Wysokie koszty utrzymania i malejąca liczba widzów.

Wpływ prezydenta

"@Carman_D @realDonaldTrump I hate that our country has come to this, our president has ruined our country." Not totally, yet! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 października 2013

„Nienawidzę tego, jak wygląda nasz kraj; to nasz prezydent go zniszczył. Jeszcze nie do końca!” – ocenił Amerykę za czasów prezydentury Baracka Obamy. Biorąc pod uwagę pierwsze dziesięć miesięcy rządów Donalda Trumpa – zauważa Adam Gabbatt – stwierdzenie „jeszcze nie do końca!” brzmi wyjątkowo złowieszczo.

Drwina z Ameryki

Lets fight like hell and stop this great and disgusting injustice! The world is laughing at us. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 listopada 2012

„Walczmy do upadłego i zatrzymajmy tę wielką, odrażającą niesprawiedliwość! Świat się z nas śmieje” – zaopiniował Donald Trump, który według sondażu Pew Research Center, przeprowadzonego w 37 krajach, tylko przez 22 proc. ankietowanych jest postrzegany jako człowiek godny zaufania. Politykę zagraniczną Baracka Obamy popierało dla odmiany 64 proc. badanych.

Wizerunek Putina

Putin is having such a good time. Our President is making him look like the genius of all geniuses. Do not fear,we are a NATION OF POTENTIAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 września 2013

„Putin ma naprawdę świetny czas. Nasz prezydent robi z niego geniusza nad geniuszami. Bez obaw, jesteśmy NARODEM POTENCJAŁU” – przestrzegał Trump. Wypomnijmy mu więc, że od początku prezydentury wobec jego współpracowników wysuwane są podejrzenia o współpracę z Rosją. Najpierw wyciekła sprawa powiązań sztabu Trumpa z kremlowskimi urzędnikami, co w tej chwili jest przedmiotem śledztwa. Wcześniej śledztwo prowadziło FBI. Putin ma się naprawdę dobrze.