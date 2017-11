Pokazała Trumpowi środkowy palec. I została zwolniona z pracy

Zdjęcie 50-letniej Juli Briskman, pokazującej środkowy palec w stronę kolumny samochodów Donalda Trumpa, w ostatnich dniach obiegło świat. Wykonał je oficjalny fotograf Białego Domu. Amerykański prezydent opuszczał właśnie pole golfowe w Sterling, gdzie, jak wiadomo z różnych relacji, często przebywa.

„Zobaczyłam go i krew zaczęła się we mnie gotować. Zapowiedział zakończenie programu oferującego prawo pobytu nieudokumentowanym imigrantom, którzy przyjechali do USA jako dzieci. Chce zlikwidować Obamacare. Puerto Rico po huraganie Maria wciąż potrzebuje pomocy. A on znów jedzie na golfa” – mówiła w wywiadzie dla „Hufftington Post”.

Zdjęcie podchwyciły redakcje programów satyrycznych, użytkownicy Facebooka i Twittera, którzy zaczęli używać hasztagu #her2020 (ona2020), sugerując, że jego bohaterka powinna wystartować w wyborach w 2020 roku.

Kim jest ta odważna kobieta?

Briskman od sześciu miesięcy pracowała jako specjalistka od marketingu i komunikacji dla Akimy, wykonującej zlecenia dla amerykańskiego rządu. Kiedy o zdjęciu zaczęło być naprawdę głośno, Briskman umieściła je też na swoim profilu w mediach społecznościowych. To nie spodobało się jej szefom, którzy wezwali ją do siebie i wręczyli wypowiedzenie.

Jak mówiła w wywiadzie dla „Hufftington Post”, dział kadr Akimy decyzję o zwolnieniu uzasadniał „złamaniem polityki firmy dotyczącej mediów społecznościowych” poprzez wstawienie kontrowersyjnego zdjęcia na Facebooka. Kobietę oskarżono za potencjalne zaszkodzenie reputacji firmy jako federalnego kontrahenta, mimo że przy zdjęciu nie wspominano o miejscu pracy jego bohaterki.

Briskman była oburzona, że wcześniej z pracy nie został zwolniony inny pracownik firmy, który zamieszczał na Facebooku wulgarne i nacechowane politycznie komentarze. Wpis usunął i zachował posadę. A więc podwójne standardy? Akimę chroni obowiązujące w Wirginii prawo, które mówi, że prywatny pracodawca może zwolnić z dowolnego powodu. To sprawa jego „chęci”. Z tym zapisem kłóci się jednak pierwsza poprawka do amerykańskiej konstytucji, która gwarantuje wszystkim obywatelom prawo do wyrażania wolności słowa w wolnym od pracy czasie.

Trump w coraz gorszej formie

Rok od zwycięstwa Trump jest najgorzej ocenianym prezydentem USA po II wojnie światowej. Cieszy się poparciem zaledwie 36 procent Amerykanów. 58 proc. obywateli ocenia jego prezydenturę bardzo krytycznie. I daje temu coraz częściej bezpośredni wyraz.

Tuż po opuszczeniu swojego ulubionego klubu golfowego w Wirginii i przed minięciem Juli Briskman konwój Trumpa minął pieszego, który energicznie pokazywał rękę z kciukiem w dół. Ktoś inny ze znakiem „impeach” w dłoniach powitał amerykańskiego przywódcę przed wejściem do klubu golfowego. Po tym, co spotkało Briskman, można śmiało powiedzieć – miał szczęście, ze obok nie stał nikt z aparatem (komórkowym)!

Juli Briskman nie żałuje tego, co zrobiła. Zamierza pracować w organizacjach, w których działalność głęboko wierzy, jak Planned Parenthood czy People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).