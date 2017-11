Poruszające zdjęcie, które pokazuje, jak okrutny jest człowiek wobec zwierząt

„Piekło jest tutaj”. Fotografia Biplaba Hazra nagrodzona pierwszym miejscem w konkursie Sanctuary Wildlife Photographer of the Year 2017.

Biplaba Hazra/Sanctuary Wildlife Photographer of the Year/mat. pr.

„Piekło jest tutaj” to tytuł zdjęcia nagrodzonego pierwszym miejscem w konkursie Sanctuary Wildlife Photographer of the Year 2017. Fotografia Biplaba Hazra lotem błyskawicy obiegła świat, wzbudzając żywe emocje. Dlaczego?

Zdjęcie fotografa przyrody z Bengalu Zachodniego (Indie) przedstawia uciekającą samicę słonia oraz goniące ją małe słoniątko, którego nogi stoją w płomieniach. Widać także płonące kule słomy lecące w stronę spanikowanych zwierząt. Na drugim planie zaś – mężczyzn, którzy uciekają przed słoniami. To oni spowodowali pożar.

Na fotografii widać jeszcze jedno. Ból i przerażenie.

Jak napisał Hazra w opisie nagrodzonego zdjęcia, mężczyźni najpierw prowokowali słonie krzykiem, a później obrzucili je kulami płonącej słomy i petardami. W Bengalu Zachodnim podobne sceny mają miejsce niemal codziennie. Dlaczego ludzie są zdolni do tak okrutni względem tych niezwykle łagodnych i inteligentnych zwierząt?

Wojna ludzi i słoni

Jak donosi „Guardian”, wojna między mieszkańcami dystryktu Bankura a słoniami trwa od dłuższego czasu. Słonie są łagodnymi zwierzętami, ale kiedy się spłoszą, zaczynają uciekać, tratując wszystko, co znajduje się na ich drodze. Według oficjalnych danych ssaki są odpowiedzialne za około 500 śmierci rocznie. Ale konflikt spowodował człowiek, a nie zwierzęta.

Rozrastające się pola i wioski stopniowo odebrały słoniom tereny, na których mogły żyć. Gwałtowne wylesianie, powstawanie nowych osad i rozwój dróg sprawiają, że z każdym rokiem ssaki te mają coraz mniej miejsca. Tymczasem dorosły słoń potrzebuje ok. 800 km kw. terytorium. Dzikich obszarów o tej powierzchni jest coraz mniej. Dlatego słonie zbliżają się do siedzib ludzkich, wchodząc w szkody rolnikom i tratując ludzi.

Ludzie najpierw odebrali słoniom ich środowisko naturalne, a teraz mszczą się za każdym razem, kiedy zwierzę sprawia im kłopoty. Zdjęcie Hazry pokazuje, jak wymierzają tę „sprawiedliwość”.

Jak donosi „Guardian”, Indie są domem dla około 30 tys. słoni azjatyckich, co stanowi 70 proc. światowej populacji tego gatunku. W Bengalu Zachodnim żyje ich około 800. Wygląda na to, że już niedługo.