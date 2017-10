Jesień to dobry czas na zaplanowanie kolejnych wakacji

Według danych CBOS liczba osób wyjeżdżających na wypoczynek za granicę zwiększyła się z 5 proc. w 2010 r. do 9 proc. w 2016 r. Wśród najpopularniejszych kierunków większość stanowiły południowe kraje europejskie: Grecja, Chorwacja, Włochy, Hiszpania. Coraz częściej jednak przybywa Polaków, którzy decydują się na wyjazdy w dalekie i egzotyczne miejsca. W minionym roku ponad 30 tys. naszych rodaków odwiedziło Meksyk. Prognozy na koniec tego roku przewidują, że ta liczba zwiększy się o co najmniej 10 tys. osób.

Wakacje w Meksyku coraz popularniejsze

Jednym z powodów wzrostu zainteresowania wyjazdami do Meksyku jest nie tylko wyjątkowa kultura, historia czy kuchnia tego kraju, ale też zwiększenie liczby lotów bezpośrednich z Polski. W 2017 roku połączenia czarterowe z Warszawy do Cancún, popularnego kurortu położonego na wybrzeżu Morza Karaibskiego do oferty wprowadziły dwa biura turystyczne. Jedno połączenie – samolotem Boeing Dreamliner 787 - uruchomiło biuro TUI Polska, a od końca października – o dodatkowy lot czarterowy liniami PLL LOT poszerzy swoją ofertę Rainbow Tours. Zacieśnianie relacji między Polską a Meksykiem, to efekt wspólnej deklaracji o partnerstwie strategicznym podpisanej w kwietniu 2017 r. przez prezydentów obu krajów.

W rezultacie coraz lepszej współpracy branży turystycznej Meksyk został krajem partnerskim drugiej edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Show, które odbywają się w dniach 20-22 października w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą. Obok przedstawicieli organizacji turystycznych, instytucji kulturalnych Meksyku, swoje atrakcje turystyczne prezentuje ponad 200 krajów i regionów z całego świata. To dobre miejsce na poszukanie inspiracji dla wytrawnych podróżników, ale też dla osób, które dopiero planują swój wymarzony urlop.