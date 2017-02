Delikatna i wiecznie podrażniona skóra? Uważaj, to może być atopia

[Artykuł ukazał się w POLITYCE 12 listopada 2013 roku]

Reakcje pacjentów dowiadujących się o atopowym zapaleniu skóry nie pozostawiają wątpliwości, że nazwa tej choroby wydaje im się obca. Cóż to takiego ta atopia? W języku greckim, z którego medycyna zaczerpnęła wiele nazw, oznacza „dziwactwo”. Skojarzenie to nie jest jednak najszczęśliwsze, gdyż wywołuje u chorych natychmiastowy lęk przed nieprzychylnymi reakcjami otoczenia.

– Nazwa atopowego zapalenia skóry na pewno nie wzięła się stąd, by traktować chorych jak dziwaków – zapewnia dr Andrzej Szmurło z warszawskiej przychodni Nova Derm. – Jest raczej wyrazem bezsilności medycyny wobec choroby, która skrywa przed nami wciąż wiele tajemnic. Zawsze wydawała się dziwna i nietypowa.

Pacjentów to nie pociesza. Jeśli już mają jakiś problem zdrowotny, woleliby otrzymać skuteczne lekarstwo, szybko się wyleczyć i wiedzieć, jak nie dopuścić do nawrotów. A w przypadku atopowego zapalenia skóry nic nie jest oczywiste – kilkadziesiąt milionów ludzi (o takiej liczbie chorych na świecie mówią ostatnie szacunki; w Polsce jest ich ok. 800 tys.) musi na co dzień dość archaiczną metodą prób i błędów walczyć z zawstydzającymi i uporczywymi dolegliwościami: zaczerwienieniem, potwornym swędzeniem, wysuszeniem naskórka doprowadzającym do pęknięć i wtórnych zakażeń.

– Kiedyś utożsamiano te zmiany z uczuleniami pojawiającymi się w dzieciństwie, ale ten alergiczny trop nie u wszystkich prowadzi do wyjaśnienia podłoża choroby – obala jeden z mitów dr Szmurło. – Uważano, że w pierwszej kolejności pojawia się alergia, która następnie uszkadza skórę. Ostatnio zaczyna jednak przeważać pogląd, że najpierw jest chora skóra i od niej bierze się uczulenie.

Przyczyny atopowego zapalenia skóry

Swoje trzy grosze do wyjaśnienia zagadki dorzucili ostatnio naukowcy z firmy L’Oreal – ich zdaniem pewną rolę w powstawaniu tej choroby mogą mieć niedoceniane do tej pory, licznie zgromadzone na skórze, gatunki bakterii. Od kilku lat w badaniach medycznych coraz więcej uwagi poświęca się florze bakteryjnej obecnej w przewodzie pokarmowym, którą zaczęto podejrzewać o wywoływanie chorób nieznanego pochodzenia związanych z uszkodzeniem mechanizmów układu odporności. Znaleziono na to wiele dowodów, więc dlaczego nie wierzyć w hipotezę, że mikroby żyjące na powierzchni skóry mogą regulować jej stan? Zwłaszcza że podobnie do swych pobratymców zasiedlających jelita, również one wpływają na układ immunologiczny, który odgrywa dużą rolę w powstawaniu rozmaitych alergii.

– Tak, ta koncepcja ma sens – potwierdza dr Szmurło. – Przy zaburzeniu mechanizmów odpornościowych niektóre gatunki bakterii szybko się namnażają. Tak dzieje się na przykład z gronkowcem złocistym, który w dużej ilości występuje u wszystkich pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. U osób zdrowych nie zdarza się to tak często.

Właśnie na zachowanie odpowiednich proporcji i równowagi między różnymi gatunkami bakterii zwracają uwagę francuscy naukowcy. Ich zdaniem, gwarantem zdrowej skóry jest różnorodność mikrobioty (tym określeniem od niedawna zastępuje się tradycyjną florę bakteryjną – dla podkreślenia, że bakterie są przecież jednokomórkowcami nienależącymi do świata roślin, choć niegdyś niesłusznie je z nim łączono). Jeśli dominuje na skórze tylko jeden rodzaj mikrobów, sprzyja to występowaniu atopii. Dr Andrzej Szmurło zwraca uwagę, że do tej hipotezy doprowadziły na razie jedynie eksperymentalne badania. Trzeba je potwierdzić na dużo większych grupach chorych, by przekonać się, czy rzeczywiście warto przywracać na skórze zaburzone proporcje i jak to robić najlepiej?

Na 1 cm kw. naszego ciała może być nawet 1 mln drobnoustrojów – jedne na stałe, inne tylko czasowo. Atlas zasiedlenia skóry mikroorganizmami daleki jest od ukończenia, bo udało się do tej pory wyizolować jedynie 30 proc. gatunków i nie wszystkie z nich występują wszędzie. Stąd na razie tak ogólne wnioski: małe zróżnicowanie mikrobioty to zwiększona skłonność do atopowego zapalenia skóry, im większe urozmaicenie – tym lepiej.