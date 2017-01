Czy elektrowstrząsy wracają do łask?

National Museum of Health and Medicine/Wikipedia

We współczesnych terapiach elektrowstrząsowych nie dochodzi do żadnych wstrząsów.

Tekst został opublikowany w POLITYCE 14 stycznia 2014 roku.

Chciałbym zaznaczyć, że w przypadku stwierdzenia u mnie depresji, proszę o wykonanie elektrowstrząsów, nawet gdybym nie wyraził na to zgody” – zakończył swój komentarz w periodyku „Psychiatria po Dyplomie” prof. Łukasz Święcicki. Tak szczere wyznanie ordynatora oddziału chorób afektywnych z warszawskiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii zdumiało niektórych jego kolegów. – Dziwią się ci, którzy się na tym nie znają – odpowiada profesor. – Ja to napisałem na serio.

Zamiast sanitariusza anestezjolog

Terapia elektrowstrząsowa wciąż budzi kontrowersje. Wielu uważa ją za zapomnianą, odłożoną do lamusa brutalną metodę leczenia, tymczasem stosowana jest nadal w wielu szpitalach i co najważniejsze – we właściwych wskazaniach nie ma sobie równych. Skąd więc jej zła sława? Pewnie pamiętamy bohaterów tak znanych filmów, jak „Lot nad kukułczym gniazdem” lub „Piękny umysł” – siłą przywiązywanych do łóżek, umęczonych, w konwulsjach, zmuszanych do znoszenia drgawek ciała po przyłożeniu do głowy elektrod, przez które lekarze z marsowymi minami przepuszczali prąd. Trudno o bardziej makabryczny obrazek z pobytu w szpitalu psychiatrycznym.

– W dawnych czasach sanitariusze musieli krępować pacjenta nie po to, żeby nie uciekł, ale by nie zrobił sobie krzywdy – usprawiedliwia niektóre filmowe sceny prof. Święcicki. Ta metoda leczenia złą reputację zawdzięcza tzw. anty­psychiatrom, starającym się w latach 70. zrobić z lekarzy potworów. Może gdyby od samego początku stosować przy tych zabiegach znieczulenia, jak robi się to obecnie, odium nie byłoby tak straszne? Ale jeszcze 40 lat temu nikt o tym nie myślał – tak jak nikomu nie przychodziło do głowy, by stosować je w gabinetach dentystów lub na salach porodowych.

Dziś standardy są inne. Podczas terapii elektrowstrząsowej bardziej niż sanitariusze potrzebny jest anestezjolog, który tuż przed zabiegiem zwiotczy mięśnie pacjenta i na krótko go uśpi. Idea tej terapii sprowadza się do wywołania około minutowego napadu padaczkowego za pomocą prądu elektrycznego przepływającego przez mózg chorego, więc narkoza pomaga wprowadzić go w stan, w którym nie poczuje żadnych traumatycznych skurczów ani drgawek. Jeśli postronny obserwator przygląda się, jak psychiatra przepuszcza przez przyłożone do głowy elektrody słaby prąd, nie kryje rozczarowania: przecież tu nie dzieje się nic makabrycznego! Pacjent się nie ślini, nie gryzie, nie rzuca.

– Jest tak spokojny, że gdyby nie zapis EEG, na którym uwidaczniają się wyładowania elektryczne, nie mielibyśmy nawet pewności, czy udało się wywołać napad i czy zabieg był skuteczny – konkluduje prof. Święcicki.

Gdy leki nie działają

Pacjentów najtrudniej nakłonić do elektrowstrząsów za pierwszym razem. U pana Tomasza, lat 42, również nie było to takie proste. Boryka się z ciężką depresją od wielu lat. Wielokrotnie przyjmował leki, ale choć u wielu chorych potrafią zdziałać cuda, potrzeba było pół roku, by zdołały przywrócić go do życia. Kiedy jednak następuje nawrót, przez wiele dni nie wychodzi z łóżka, nie goli się, nie je – choroba wpędza go w piekło i leki antydepresyjne niewiele pomagają. – Kiedy skorzystałem z elektrowstrząsów, już po dwóch tygodniach czułem się zdrowy – przyznaje pan Tomek. Od tamtej pory, gdy tylko choroba zaczyna dawać o sobie znać, sam zgłasza się na oddział i gotowy jest powtórzyć zabieg.

Właśnie depresja lekooporna, ale też ciężka depresja z dużym ryzykiem samobójstwa oraz katatonia – czyli szczególna postać schizofrenii, w której pacjent leży w łóżku jak kłoda, z gorączką, ma zesztywniałe mięśnie, nie je i nie pije – są właściwymi wskazaniami do wykonania elektrowstrząsów.

Okazuje się, że mimo powszechnej euforii związanej z postępem farmakoterapii w psychiatrii, nadal aż 30 proc. pacjentów słabo reaguje na leki antydepresyjne. Wedle psychiatrów może to być spowodowane zmianami w receptorach mózgowych, które na skutek długotrwałej kuracji przestają reagować na stosowane farmaceutyki. U części chorych przyczyna lekooporności tkwi prawdopodobnie też w tym, że występuje u nich taki mechanizm depresji, na który obecne leki po prostu nie działają.

– Aby tę lekooporność przerwać, warto skorzystać z elektrowstrząsów – radzi w takich wypadkach prof. Święcicki. – Nie można oczekiwać, że poprawa nastąpi już po pierwszym razie. Zwykle trwałą poprawę uzyskujemy po 5–7 zabiegach, wykonywanych z reguły co trzeci dzień.

Wbrew obiegowym opiniom, w fachowej literaturze można spotkać same entuzjastyczne opinie na temat skuteczności tej terapii. Zdaniem autorów badań dochodzi ona do 80–90 proc., i niewiele innych metod pozwala osiągnąć taki wynik. Jedyny problem to staranny dobór pacjentów, u których rzeczywiście można spodziewać się tak dobrych efektów. Istnieje bowiem grupa chorych z zaburzeniami osobowości żądających poważnego potraktowania ich choroby, którzy domagają się elektrowstrząsów tylko dlatego, że uważają je za zabieg trudny, niebezpieczny, a zatem odpowiedni w stosunku do ciężkiego w ich mniemaniu stanu ich zdrowia. – Nie ma nic gorszego, niż kiedy lekarz dopasowuje chorobę do planowanego leczenia – ostrzega prof. Święcicki. – Nic złego się nie stanie, jeśli wykonalibyśmy elektro­wstrząsy nawet u połowy Polaków, ale problem w tym, że skompromitowalibyśmy tę terapię, ponieważ jej skuteczność okazałaby się bardzo mała.