Gdy skóra boli

O zgubnym wpływie słońca na naszą skórę wie już chyba każde dziecko. Ale warunki, w jakich żyjemy przez większość roku – w suchych pomieszczeniach ogrzewanych kaloryferami, z temperaturą regulowaną klimatyzatorami – mają również fatalny wpływ na jej kondycję. Taki mamy klimat.

Najgorsze jednak jest to, że przy częstych zmianach aury organizmowi trudno się do nich przystosować. To dlatego mieszkańcy południa Europy, gdzie słońca jest pod dostatkiem przez wiele miesięcy, rzadziej chorują na czerniaka niż urlopowicze z północy. Południowcy mają ciemniejszą karnację i grubszy naskórek, który lepiej ich chroni przed zgubnym działaniem promieni UV. Nasz, z uwagi na zmieniające się pory roku, musi sprostać dużo częstszym wahaniom temperatury i niskiej wilgotności. W zamkniętych pomieszczeniach skóra dodatkowo się wysusza.

A problem suchej skóry – w której ubywa kolagenu, a więc wiotczeje i szybciej się starzeje – może się odbić niekorzystnie na kondycji całego organizmu.