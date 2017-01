Techno echo. Przegląd nowości technicznych

Wielkie mikro

Nie sposób przejść w milczeniu ani obok niedawnej premiery Olympusa E-M1 Mark II, ani obok spodziewanego wczesną wiosną objawienia się Panasonica GH5. Oba reprezentują sekcję mikro 4/3. Oznacza to, że zamontowana w nich matryca ma rozmiary 13,5 na 18 mm, gdzieś w połowie drogi między tzw. pełną klatką a matrycami „kompaktów”. Oba te japońskie aparaty stały się ostatnio powodem dużego poruszenia w branży fotograficznej. Spodziewano się bowiem, pamiętając o ich wcześniejszych iteracjach, że będą wyznaczać maksima obecnych możliwości technologicznych – Olympus w dziedzinie fotografii per se, Panasonic w sekcji wideo. I tak też się stało. To poniekąd tłumaczy cenę wynoszącą w obu przypadkach ok. 2 tys. dol. (za sam korpus). Ale też kupuje się podobne aparaty raz na 4–5 lat, co w dobie cyfrowej jest zapewne odpowiednikiem 10–15 lat w czasach sprzętów analogowych.