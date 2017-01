Wygląd naszej twarzy świadczy o tym, jakich składników odżywczych nam brakuje

Nasze ciała wysyłają nam różne sygnały. A wygląd naszej skóry to otwarta księga, z której bardziej zaznajomieni ze sztuką medyczną potrafią czytać, jak z otwartej księgi.

Zwłaszcza, że złe odżywianie i nieregularny tryb życia manifestują się dość wyraźnie na skórze.

Oczywiście lista oznak rozmaitych chorób i dolegliwości podanych niżej nie może i nie powinna zastąpić regularnych badań i konsultacji z lekarzami, choć może okazać się przydatna: może stanowić impuls do głębszego zastanowienia się nad sobą.

Blade usta – niedobór żelaza

Niedobór żelaza lub złe przyswajanie tego pierwiastka prowadzi do niedokrwistości, czyli anemii. A ta objawia się m. in. poprzez blade usta, bóle głowy, permanentne uczucie zimna, wypadanie włosów.



Anemia może być spowodowana nie tylko niedoborem żelaza, ale także niedoborami witaminy B12, wynikającymi zarówno z braku dostatecznej ilości tej witaminy w codziennym jadłospisie lub niewystarczającej ilości kwasu żołądkowego, który działa na rzecz wchłaniania witaminy B12.

Źródła żelaza to: białko zwierzęce (wołowina, wątroba, nerki, żółtko jaj), ale też (opcja dla wegan i wegetarian): soja, fasola, ciemnozielone warzywa, czyli botwinka, kapusta chińska, brukselka, jarmuż, brokuły, szpinak, produkty zbożowe i suszone owoce.

Zajady w kącikach ust – niedobór cynku, witaminy B, witaminy C

Pojawiają się najczęściej u osób przemęczonych i zestresowanych. W tym przypadku poleca się uzupełnić dietę w witaminy z grupy B, witaminę C (m. in. cytrusy czy owoce leśne), mięso, a wegetarianom w fasolę i groch, warzywa liściaste, takie jak szpinak, kapust, sałata.

Trądzik na policzkach – niedobór omega3, witaminy D

Aby zapobiec niedoborom kwasów omega3 należy włączyć do swojej diety ryby – szczególnie łosoś, śledź, makrela, sardynki, owoce morza, ale też stosować w swojej kuchni olej rzepakowy, nasiona lnu, olej sojowy, produkty sojowe, orzechy, migdały, pestki dyni.

Z kolei witaminę D zawierają głównie tłuste ryby morskie, takie jak węgorz, czy łosoś. Wegetarianie powinni ją suplementować.

Opuchnięte oczy – niedobór jodu

Innymi objawami niedoboru jodu są być suchość skóry i przyrost masy ciała. W zaawansowanej formie niedobór jodu prowadzi do niedoczynności tarczycy. Obecnie jednak jod dodawany jest do soli, żywności i wody (inne źródła naturalne to warzywa morskie, takie jak wodorosty i nori), dzięki czemu problem ten został prawie wyeliminowany w krajach w krajach wysokorozwiniętych.

Rumieńce – nadciśnienie/cukrzyca

Bywają objawem zawstydzenia, ale mogą też sygnalizować poważne problemy, zwłaszcza, jeśli zaobserwujemy, że pojawiają się niezależnie od czynników zewnętrznych. Mogą być bowiem zwiastunem problemów z nadciśnieniem, a także sygnalizować cukrzycę. Temu drugiemu schorzeniu towarzyszy zwykle silne pragnienie.

Żółta skóra – problemy z wątrobą

Żółta skóra jest jednym z najbardziej widocznych objawów schorzenia wątroby. Ma ona związek z wysokim stężeniem bilirubiny we krwi, które jest skutkiem żółtaczki. Wśród innych objawów przewlekłych problemów z wątrobą są też żółtaki, czyli miękkie grudki o żółtawym kolorze pojawiające się na powiekach przy nosie.