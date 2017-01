Książka opisująca świat, który wymyka się pojęciom

Największym problemem współczesnej rzeczywistości jest to, że nie daje się zamknąć w stare pojęcia.

Żyjemy nie tylko w ciekawych, ale i paradoksalnych czasach. Rzeczywistość przyspiesza, więc coraz trudniej nadążyć z jej opisem, lecz coraz też bardziej tego opisu potrzebujemy, by zrozumieć sens tego, co się dzieje. Czy wydarzenia, które obserwujemy na Bliskim Wschodzie, w Ukrainie, Libii, Afryce są już oznakami trzeciej wojny światowej, czy tylko wyrazem chaosu wytworzonego przez trwający od blisko dekady kryzys instytucjonalny i gospodarczy?

Jak jednak formułować odpowiedzi, gdy w trakcie analizy pojawiają się takiej wagi fenomeny polityczne, jak Brexit i wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych? Nawet jeśli ktoś je przewidział, to jak analizować możliwe konsekwencje? Mówienie, że przecież nie pierwszy raz prezydentem USA zostaje ekscentryk, populista i izolacjonista, nie uspokaja. Wszak historia, jeśli się powtarza, to jedynie jako farsa, a to kiepska dla nas pociecha.

To dobry czas, by sięgnąć po książkę „Przesilenie.