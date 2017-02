Techno echo. Przegląd nowości technicznych

Telewizja w antyramie

Czasem satysfakcja płynie z tego, co państwu polecamy, czasem z tego, czego uparcie nie polecaliśmy. Tak właśnie jest z telewizorami 3D, które mimo dość nachalnych zabiegów producentów, a zgodnie z naszymi przypuszczeniami, nie podbiły serc użytkowników. Podobnie było z innymi ulepszeniami tego, co rozumiemy dziś przez odbiornik telewizyjny. Podczas tegorocznego CES zaprezentowano jednak rozwiązanie, które uważamy za warte podtrzymania – odseparowanie ekranu od obsługującej go elektroniki i głośników. Model LG W7 prezentuje się wybitnie ascetycznie, bo bardziej przypomina elegancką antyramę niż telewizor. Zawieszany na ścianie ekran o rozdzielczości 4K i godnych parametrach technicznych nie ma nawet 4 mm grubości. Nie jest to ekran byle jaki, bo wykonano go w technologii OLED, kosztownej, ale gwarantującej „jeszcze bardziej czarną czerń” (dostępne będą modele o przekątnej 65 i 77 cali).