Wieczna młodość jest możliwa

Organizmy stułbi nie starzeją się. Patrząc na pojedyncze dojrzałe zwierzę, nie potrafimy nawet określić jego wieku – opowiada dr Maciej Dańko z Instytutu Demografii im. Maxa Plancka w Niemczech. Ten ośrodek badawczy zajmuje się głównie badaniami ludzi. A coraz większym problemem naszego gatunku jest proces starzenia się – i to na obu poziomach, na jakich się go obserwuje. Można bowiem badać starzenie się jednostek, czyli „naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy”. Można też spojrzeć na całą populację, gdzie starzenie się to „wzrost śmiertelności i spadek rozrodczości wraz z wiekiem”.

By lepiej zrozumieć ten proces u ludzi, prowadzi się też badania nad zwierzętami. – W instytucie znajduje się Laboratorium Ewolucyjnej Biodemografii, do którego należę – wyjaśnia dr Dańko. – W piwnicy mamy laboratorium, w którym hodujemy jamochłony o prostej budowie: stułbie (Hydra sp.). Kilkanaście lat temu Daniel Martinez z Pomona College w USA pokazał, że to zwierzę ma bardzo małe, prawdopodobnie stałe tempo śmiertelności. Jego praca prowadzona była jednak stosunkowo krótko i na małej próbie. Przed kilku laty dyrektor instytutu prof. James Vaupel powołał zespół do badań nad stułbią. – Zespół prowadzony przez dr. Ralfa Schaible, z którym współpracuję, postanowił przeprowadzić długotrwały eksperyment mający na celu ostateczne potwierdzenie obserwacji Martineza oraz zbadanie ewentualnych zmian w płodności stułbi.