Odkryto obcy układ słoneczny! Jest bardzo podobny do naszego

Ten układ to tzw. TRAPPIST-1. Nazwa „TRAPPIST” pochodzi od skrótu określającego teleskop, z pomocą którego ten niezwykły układ odkryto. Było to w drugiej połowie 2015 roku, o czym na początku 2016 r. donosiła prasa naukowa. Teleskop ten to chilijski The Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope (TRAPPIST), zamontowany w Obserwatorium La Silla w Chile. Jest to teleskop przeznaczony do poszukiwania obcych planet krążących wokół bardzo słabych, a wręcz najsłabszych gwiazd.

I rzeczywiście, dwa lata temu astronomowie z belgijskiego Uniwersytetu w Liege odkryli wokół już wcześniej znanej, bardzo słabej gwiazdy (tzw. ultrazimnego superkarła) aż trzy niewielkie planety, które okrążają ją po bardzo ciasnych orbitach, zaledwie kilku lub kilkudziesięciugodzinnych. Gwiazda tego układu to najmniejszy czerwony karzeł, a więc obiekt mający zaledwie 8 proc. masy Słońca i posiadający średnicę ok. 11 proc. Słońca.

Temperatura jego powierzchni jest niższa od 2700 stopni C (temperatura powierzchni Słońca wynosi prawie 6 tys. stopni). Takich gwiazd, a więc tych najmniejszych, w których możliwe są już jednak procesy przemiany termojądrowej wodoru w hel, jest w kosmosie dużo (ok. 15 proc.). Powstały w nich hel nie przemienia się już w węgiel i następne pierwiastki, ponieważ temperatura na czerwonych karłach – zwłaszcza tych najmniejszych – jest zbyt niska. Ale proces spalania wodoru na gwiazdach tego typu jest niezwykle powolny i jednocześnie wydajny. To z kolei oznacza, że gwiazdy małe i bardzo małe (generalnie należące do klasy widmowej czerwonych karłów) mogą żyć miliardy, a nawet biliony lat. Żadna z tych, licznych we wszechświecie, gwiazd nie zakończyła jeszcze życia, ponieważ wszechświat istnieje zbyt krótko.

Cztery nowe planety

Natomiast obecnie – o czym donosi najnowsze wydanie czasopisma „Nature” – szwajcarscy badacze nieba, którymi kierował prof. Brice-Olivier Demory z Uniwersytetu w Bernie, odkryli w układzie TRAPPIST-1 cztery kolejne planety. Układ ten był bardzo dokładnie badany przez niemal cały 2016 r. przy użyciu wielu teleskopów naziemnych (w Chile, w Maroku, na Hawajach i Południowej Afryce), a także przez kosmiczny teleskop Spitzera, który przyglądał się układowi bez przerwy przez 20 dni.