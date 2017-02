Odkryto obcy układ słoneczny! Jest bardzo podobny do naszego

Ten układ to tzw. TRAPPIST-1. Nazwa „TRAPPIST” pochodzi od skrótu określającego teleskop, z pomocą którego ten niezwykły układ odkryto. Było to w drugiej połowie 2015 roku, o czym na początku 2016 r. donosiła prasa naukowa. Teleskop ten to The Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope (TRAPPIST), zamontowany w Obserwatorium La Silla w Chile. Jest to teleskop przeznaczony do poszukiwania obcych planet krążących wokół bardzo słabych, a wręcz najsłabszych gwiazd.

I rzeczywiście, dwa lata temu astronomowie z belgijskiego Uniwersytetu w Liege przy pomocy Teleskopu TRAPPIST odkryli wokół już wcześniej znanej, bardzo słabej gwiazdy (tzw. ultrazimnego superkarła oznaczonego symbolem 2MASS J23062928-0502285) aż trzy niewielkie planety, które okrążają ją po bardzo ciasnych orbitach, zaledwie kilku lub kilkudziesięciugodzinnych. Gwiazda tego układu to najmniejszy czerwony karzeł, a więc obiekt mający zaledwie 8 proc. masy Słońca i posiadający średnicę ok. 11 proc. Słońca.

Temperatura jego powierzchni jest niższa od 2700 stopni C (temperatura powierzchni Słońca wynosi prawie 6 tys. stopni). Takich gwiazd, a więc tych najmniejszych, w których możliwe są już jednak procesy przemiany termojądrowej wodoru w hel, jest w kosmosie dużo (ok. 15 proc.). Powstały w nich hel nie przemienia się już w węgiel i następne pierwiastki, ponieważ temperatura czerwonych karłów – zwłaszcza tych najmniejszych – jest zbyt niska. Ale proces spalania wodoru w gwiazdach tego typu jest niezwykle powolny i jednocześnie wydajny. To z kolei oznacza, że gwiazdy małe i bardzo małe (generalnie należące do klasy widmowej czerwonych karłów) mogą żyć miliardy, a nawet biliony lat. Żadna z tych, licznych we wszechświecie, gwiazd nie zakończyła jeszcze życia, ponieważ wszechświat istnieje zbyt krótko. W naszej, ludzkiej, skali czasowej gwiazdy te są nieśmiertelne, nie umrą nigdy.

Cztery nowe planety

Natomiast obecnie – o czym donosi najnowsze wydanie czasopisma „Nature” – szwajcarscy badacze nieba, którymi kierował prof. Brice-Olivier Demory z Uniwersytetu w Bernie, odkryli w układzie TRAPPIST-1 cztery kolejne planety. Układ ten był bardzo dokładnie badany przez niemal cały 2016 r. przy użyciu wielu teleskopów naziemnych (w Chile, w Maroku, na Hawajach i Południowej Afryce), a także przez należący do NASA kosmiczny teleskop Spitzera, który przyglądał się układowi bez przerwy przez 20 dni.