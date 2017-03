Czy szybkie błyski radiowe są śladami po podróżach kosmicznych cywilizacji?

Pierwszy bardzo krótki – trwający kilka tysięcznych sekundy – ale też bardzo silny (porównywalny z energią wypromieniowaną przez Słońce przez 10 tys. lat) rozbłysk radiowy zarejestrowano w 2007 r. Nadano mu nazwę fast radio burst (FRB). Od tamtego czasu zarejestrowano jeszcze blisko dwadzieścia takich zdarzeń, o których wiadomo było tylko, że pochodzą spoza naszej Galaktyki, ale skąd dokładnie i co je wywołuje – wciąż pozostawało tajemnicą.

I właściwie cały czas nią pozostaje. Ostatnio jednak dużo się w tej sprawie dzieje i przynajmniej niektóre z pytań znalazły odpowiedź.

Błysk po błysku

Po pierwsze zespół uczonych, skupionych w Max Planck Institute of Radio Astronomy w Bonn w Niemczech, doniósł w zeszłym roku o odkryciu innego rodzaju błysków radiowych, które charakteryzują się powtarzalną aktywnością. Jest to więc też rozbłysk typu FRB, ale podwójny. Po pierwszym niemal natychmiast następuje drugi, przy czym dzieli je także czas kilku tysięcznych sekundy. Te podwójne błyski różnią się od poprzednich także jasnością i widmem. Wiadomo też, że raczej nie są efektem wybuchów gwiazd supernowych, ponieważ wybuchy te są zdarzeniami jednorazowymi, niepowtarzalnymi.



Natomiast dobrym kandydatem na źródło tego typu rozbłysków są bardzo silnie rotujące gwiazdy neutronowe. Wydaje się więc, że odkryto podklasę tajemniczych sygnałów FRB, które charakteryzują się powtarzalnością. Naukowcy wciąż nie potrafią jednak powiedzieć, co jest źródłem FRB: i tych klasycznych, i tych nowych, a więc powtarzalnych. Na pewno coś nagłego, być może jakaś katastrofa, której towarzyszy też emisja ogromnej energii.

Pojedyncze błyski mogą pochodzić z supernowych lub centrów galaktyk aktywnych, podwójne być może pochodzą od gwiazd neutronowych. Przypuszcza się jedynie, że nagłych i silnych rozbłysków radiowych jest znacznie więcej niż tych, które udało się już zarejestrować. Być może na całym niebie dochodzi aż do 10 tys. FRB dziennie.

Nadchodzą z daleka

Po drugie, w okresie sześciu miesięcy 2016 r., wielki szereg radioteleskopów zwany Very Large Array (VLA), umiejscowiony w Nowym Meksyku w USA, wykrył aż 9 błysków pochodzących ze źródła FRB 121102. Ponadto pochodzącą z tego samego lub zbliżonego miejsca stałą emisję słabszego już znacznie sygnału radiowego.



Następnie, znając położenie ustalone przez VLA, uczeni skierowali w to miejsce optyczny teleskop północny Gemini North na Hawajach o średnicy zwierciadła ponad 8 metrów. Ten wykrył, że źródło błysku oraz stały słabszy sygnał radiowy pochodzą z niedużej karłowatej galaktyki, znacznie mniejszej od Mlecznej Drogi, która leży aż 3 miliardy lat świetlnych od nas. To jeszcze bardziej zachęciło astronomów do dokładniejszego zbadania błysku przy użyciu kilku dużych radioteleskopów rozsianych na całym świecie, a więc europejskiego VLBI, działającego w Effelsberg w Niemczech, amerykańskiego Very Long Baseline Array (VLBA) i Arecibo z Puerto Rico.