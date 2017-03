Czym jest ból i jak z nim walczyć

W czterech ścianach mego bólu – zapisał w wierszu Aleksander Wat – nie ma okien ani drzwi”. Metafora pokoju pozbawionego otworów umożliwiających kontakt ze światem wskazuje na bodaj najważniejszą cechę fizycznego cierpienia – jego wykluczający, chciałoby się rzec egoistyczny, charakter. Jak go przekazać, jak opisać skalę i last but not least – co zrobić, żeby ustał? Od wieków człowiek mierzył się z owymi dylematami za pomocą słów. Polihistor Aleksander Brückner stwierdził, że „ból” jest „prasłowem” równie starym co słowiańszczyzna. A wypowiadając je na głos, można dosłyszeć jęki wydawane w czasach sprzed powstania naszego języka.

Dolor w hiszpańskim, tòng kuˇ – chińskim, itami – japońskim oraz alam – arabskim to imiona tego samego zjawiska. Ich etymologia wiedzie jednak odmiennymi ścieżkami. Angielskie pain wywodzi się od imion antycznych bogiń: rzymskiej personifikacji kary, zwanej Poena, oraz greckiej pani zemsty – Poine. Obszar wytyczony przez tę etymologię rozszerzy się, gdy przywołamy starsze cywilizacje. Egipska miała w swym panteonie bogów straszliwą Sechmet oraz demona pustyni Seta. Obie te istoty za przewiny związane z występkami przeciw religii karały bólem. Cierpienie jako pokutę za grzechy najwyraźniej jednak wyrażono w kluczowym tekście naszej kultury – Biblii.