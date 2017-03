Jak powstają sieciowe archiwa

Upadek wież WTC zaatakowanych przez terrorystów 11 września 2001 r. dokumentowała olbrzymia liczba cyfrowych fotografii i filmów, a miliony komentarzy interpretowały go w internecie. Niedługo potem amerykańskie Centrum Historii i Nowych Mediów (CHNM) zaczęło gromadzić te źródła w archiwum cyfrowym, które w 2003 r. stało się częścią zbiorów Biblioteki Kongresu.

Już wtedy nie były to działania ani wyjątkowe, ani nowatorskie – w początkach XXI w. funkcjonowało przynajmniej kilka dużych programów archiwizacji stron WWW, wśród których wyróżniały się swoim globalnym zasięgiem działania fundacji Internet Archive. Jej założyciel, programista i inwestor Brewster Kahle, od 1996 r. archiwizował dostępne serwisy internetowe i publikowane online oprogramowanie. W artykule w „Scientific American” z marca 1997 r. bezpośrednio nawiązywał do starożytnej Biblioteki Aleksandryjskiej, mającej gromadzić wszystkie współcześnie dostępne teksty. Fundacja Internet Archive miała być jej następczynią w erze cyfrowej i zabezpieczać na masową skalę publicznie dostępne zasoby WWW, by mogły być w przyszłości wykorzystywane w badaniach i edukacji. Aby tego dokonać, dysponując odpowiednim zapleczem technicznym, wypuszczał do internetu tzw. crawlery, programy sczytujące i kopiujące strony WWW. Ponieważ rozpoznawały one linki umieszczane w ich treści, potrafiły przechodzić z jednego adresu URL na drugi i w ten sposób budować ogromne archiwum.