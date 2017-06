Na tropie cząstek ciemnej materii﻿

Od dłuższego czasu wiadomo, że gdyby we Wszechświecie istniała tylko materia barionowa, a więc ta, z której zbudowane są gwiazdy i my sami, kosmos, jaki obserwujemy obecnie, nie mógłby powstać. Materii barionowej jest bardzo mało – ok. 20 proc., reszta zaś to materia ciemna, której nie widać i która oddziałuje z materią widzialną jedynie grawitacyjnie. Ta ciemna, niewidoczna materia wypełnia wszystko i znajduje się tuż obok nas. Niestety, nie wiemy, czym jest. Zgodnie z najbardziej uznaną obecnie hipotezą badacze przypuszczają, że tworzą ją trwałe, zimne, słabo oddziałujące i masywne (około 1000 mas protonu) cząstki zwane w skrócie WIMP (Weakly Interacting Massive Particles). Ale ponieważ ich oddziaływania są bardzo słabe, niezwykle trudno je wykryć.

Próby uchwycenia WIMP trwają od lat. Właśnie otwiera się nowa, większa niż kiedykolwiek szansa na powodzenie eksperymentu. W słynnym instytucie fizyki jądrowej Gran Sasso we Włoszech, umieszczonym około 1,5 km pod górą o tej samej nazwie, 120 km na wschód od Rzymu, zakończył się wstępny etap pracy nowego superczułego detektora ciemnej materii.