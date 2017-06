Czy NASA faktycznie odnalazła obcą formę życia?

Niestety, portal Anonymous, który bywa dobrze poinformowany, tym razem chyba jednak się myli. W swoim oświadczeniu Anonymous odwołuje się do dwóch faktów. Pierwszy to niedawne doniesienie uczonych zajmujących się analizą danych z teleskopu kosmicznego Keplera o odkryciu nowych 219 egzoplanet.



Drugi fakt to wypowiedź dyrektora naukowych misji NASA Thomasa Zurbuchena, który 26 kwietnia w Kongresie przedstawiał wyniki ważnych naukowych przedsięwzięć NASA. Zurbuchen stwierdził, że biorąc pod uwagę zaawansowanie, z jakim uczeni poszukują w kosmosie obcych form życia, wiele wskazuje na to, iż jesteśmy obecnie na progu znalezienia takiej formy. To wszystko.

Czy NASA odkryła kosmitów?

Wydaje się jednak, że słowa Zurbuchena zostały mylnie zinterpretowane lub po prostu wyrwane z kontekstu. Chciał on jedynie powiedzieć, że zaawansowanie poszukiwań obcych światów i, co za tym idzie, obcych form życia na pozasłonecznych planetach jest znaczące i może być powodem ekscytacji.



Absolutnie nie stwierdził jednak, że taką obcą formę już udało się znaleźć. Zresztą nie bardzo wiadomo, jak uczeni mieliby to zrobić, ponieważ teleskop Keplera, który odkrył już prawie 3 tys. pozasłonecznych planet, nie jest w stanie żywych form zidentyfikować. On nawet tych planet, które odkrywa, nie widzi, nie mówiąc już o tym, że nie daje nam wglądu w ich atmosfery czy lądy.



Kepler śledzi jedynie tranzyty planet przechodzących na tle macierzystych gwiazd, które pod wpływem tego przejścia nieco ciemnieją. Badając stopień tego pociemnienia i wykonując dodatkowe pomiary tzw. prędkości radialnej gwiazdy, można oszacować masę planety i odległość, po której orbituje. Wiele więcej nie da się obecnie zrobić. Nie wiemy więc, czy planety nawet podobne do Ziemi i orbitujące wokół swoich macierzystych gwiazd w tzw. strefie ekologicznej – a takich Kepler odkrył już ponad 30 – posiadają atmosfery mogące sprzyjać powstaniu i przetrwaniu form żywych.



Zurbuchen, mówiąc o zaawansowaniu poszukiwania obcych form życia, miał być może na myśli nie tylko misję teleskopu Keplera, ale na przykład to, że trwa obecnie budowa kilku bardzo dużych ziemskich teleskopów, w tym największego, czyli European Extremely Large Telescope, na pustyni Atakama w Chile. Średnica jego zwierciadła to ponad 30 metrów. Teleskop zacznie działać na początku lat 20. tego wieku i pozwoli nam zajrzeć nieco głębiej w obce światy.



Podobnie kosmiczny teleskop Jamesa Webba, czyli następca Hubble’a, bardzo poprawi nasze możliwości obserwacyjne. Trudno jednak ocenić, czy kiedykolwiek będziemy w stanie odkryć obcą formę życia na odległość. Wydaje się, że raczej będą do tego potrzebne badania in situ, co będzie wymagało dotarcia na miejsce.

A to, na obecnym poziomie technologicznym, nie jest możliwe. Nawet najbliższa egzoplaneta podobna do Ziemi – Proxima b – leży w odległości ponad czterech lat świetlnych od naszego Słońca. Na takie podróże jeszcze nas nie stać.