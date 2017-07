Co zabija pszczoły? Już (chyba) wiadomo

Od kilku lat mówi się o tym, że pestycydy z grupy neonikotynoidów są niebezpieczne dla pszczół, które masowo mrą mniej więcej od początku tego wieku. I to w wielu miejscach na świecie.

Teraz, renomowane czasopismo naukowe „Science” publikuje wyniki szeroko zakrojonych badań nad wpływem neonikotynoidów, czyli związków chemicznych spokrewnionych z nikotyną, stosowanych masowo w uprawach roślin oleistych i zbóż, na tzw. zjawisko masowego wymierania pszczoły miodnej (Colony Collapse Disorder).

Neonikotynoidy zaczęły być szeroko stosowane od lat 80. ub. wieku zarówno w Europie jak i w Ameryce, ponieważ uznano je za mniej toksyczne od wcześniej powszechnie używanych środków. W całym, wartym wiele miliardów dolarów, rynku pestycydów, neonikotynoidy mają obecnie wysoki udział, mniej więcej jednej czwartej, a na przykład imidakloprid (neonikotynoid) jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych pestycydów na świecie.

Dlaczego neonikotynoid są groźne dla pszczół?

Związki te są groźne nie tylko dla pszczoły miodnej lecz także dla trzmieli, pszczół dzikich, os i innych owadów zapylających. Nie zabijają ich bezpośrednio, lecz zaburzają u nich umiejętności orientacji w przestrzeni, rozróżniania kwiatów, uczenia się, a co za tym idzie odnajdywania drogi do domu, czyli pasiek czy gniazd. Owady z takimi zaburzeniami nie wiedzą, dokąd lecą i wkrótce giną.

Unia Europejska już kilka lat temu zleciła producentom neonikotynoidów, by przedstawili naukowe dane o nieszkodliwości tych preparatów i chociaż firmy takie dane przedstawiały, to jednak uczeni zajmujący się owadami, powątpiewali w ich rzetelność naukową. W związku z tym Unia zakazała stosować neonikotynoidy na plantacjach kwiatów; znawcy zagadnienia przewidują też, że całkowity zakaz stosowania tych pestycydów zostanie w Europie wprowadzony już jesienią tego roku.

Badania, których wyniki przedstawiono w raporcie opublikowanym w „Science” były najbardziej szeroko zakrojonymi w tej materii do tej porty i objęły 33 duże farmy rolnicze z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Węgier. Zostały one przeprowadzone wspólnie przez kilka europejskich ośrodków naukowych, w tym przez UK's Center for Ecology and Hydrology (CEH).