Najcieńszy laptop hybrydowy i najlepszy głośnik turystyczny

Program omijający

Nie wiadomo, czy najpierw rozpadnie się Unia Europejska, czy uwspólnione zostaną zasady dystrybucji treści audiowizualnych. Na razie treści ZDF przyswajać można tylko na terenie Niemiec, a BBC – na Wyspach Brytyjskich. Szczęśliwie dostępne są metody alternatywne, na przykład usługa VPN, która m.in. pozwala na korzystanie z treści geoblokowanych. SurfEasy VPN ma kilka zasadniczych zalet. Instalacja i obsługa należy do wzorcowo uproszczonych. Za nieskomplikowanym interfejsem stoi tysiąc serwerów w 16 lub 28 krajach (liczba zależy od wykupionej wersji). Usługa działa na prawie wszystkich systemach operacyjnych (poza Linuksem). Spadek szybkości przesyłu danych podczas korzystania z tego VPN jest rzecz jasna zauważalny, ale akceptowalny. Nie jest to VPN dla hakerów, bo producent uprzedza, że na życzenie agencji rządowych może ujawnić niektóre dane użytkowników. Ale pozostałych internautów ucieszy fakt, iż SurfEasy zwiększa bezpieczeństwo korzystania nie tylko z otwartych sieci Wi-Fi, ale i z internetu jako takiego. Usługę można też przetestować za darmo (500 MB w miesiącu). Ceny abonamentu nie odbiegają od normy w branży i zaczynają się od 4 dol. miesięcznie. Możemy korzystać jednocześnie z pięciu urządzeń. Jedna zła wiadomość: amerykański Netflix broni swoich treści przed większością dostawców VPN, także przed SurfEasy.

Laptop doposażony

Laptopy stały się do siebie bliźniaczo podobne, na zewnątrz, wewnątrz i w ogóle. Coraz częściej decyzja zakupu uzależniona jest od tego, co producent proponuje w tzw. pakiecie. W pudełku z Asusem ZenBook Flip S (UX370UA) znajdziemy np. niezły rysik, adapter rozgałęziający gniazdo USB-C na HDMI, USB-A i USB-C oraz futerał. Te trzy gadżety kupowane oddzielnie kosztują ponad 150 dol. Producent okazał też niejaką hojność, instalując w laptopie dysk SSD o pojemności 512 GB. Samo meritum natomiast, czyli komputer, daje przykład wysokiej jakości wykonania i więcej niż zadowalających parametrów. Nie przekraczając grubością 11 mm, ZenBook jest najcieńszym chyba laptopem hybrydowym (z obracanym o 360 stopni ekranem) na rynku. Wykonany z lotniczego aluminium cieszy wzornictwem. Dotykowy ekran (1920 na 1080 pikseli) nie spełni może oczekiwań profesjonalnych grafików, ale też nie z myślą o nich projektowano ten komputer. Klawiatura działa pewnie. Cena? Równowartość 1400 dol. za następującą konfigurację: Intel Core i7 siódmej generacji, 16 GB szybkiej pamięci, Windows 10 Pro. Nie mniej i nie więcej niż podobne wyroby konkurencji, ale w ich pudełkach brak bonusów.

Kamerka obywatelska

Technologia rejestracji obrazu dookolnego intryguje nas m.in. dlatego, że dobre chęci (lub chęci zysku) producentów przewyższają możliwości sprzętu. Chodzi zarówno o rejestrację obrazu, jak i jego odtwarzanie. Będziemy się zatem przyglądali temu, co zaoferuje zaprezentowana niedawno kamerka Ricoh Theta V. Producent wyposażył ją w dwa obiektywy o jasności f/2, matryce po 7 mln pikseli każda, rejestrujące obraz w rozdzielczości 4K, która to rozdzielczość wydaje się absolutnym minimum w przypadku formatu dookolnego. Oczywiście trudno spodziewać się jakości tradycyjnej fotografii czy wideo, ale Theta V rekompensuje to inną, nową funkcjonalnością. Można za jej pośrednictwem prowadzić transmisje na żywo w formacie 360, także zdalnie, w bardzo przyzwoitej jakości. Theta V to potencjalne narzędzie np. dziennikarzy obywatelskich. Kamera obsługiwana przez procesor znany ze smartfonów takich jak Samsung Galaxy S8 ma dużą nadwyżkę mocy, którą mają wykorzystać zapowiadane aktualizacje firmware’u. Cztery mikrofony rejestrują dźwięk przestrzenny, nie tylko horyzontalnie, ale i wertykalnie („na zaś”, bo nie sposób tej funkcjonalności jeszcze wykorzystać w sieci). Można też do Thety V dołączyć mikrofon zewnętrzny. Minusy? Zamiast gniazda microSD jest pamięć stała, o pojemności 19 GB (40 minut materiału 4K). Chcąc używać Ricoha w deszczu lub pod wodą, trzeba kupić nietanią obudowę. Ale jest i duży plus: co najmniej zadowalające efekty osiągalne są bez wysiłku i wstępnej wiedzy. Za kamerę zapłacić trzeba równowartość ok. 430 dol.

Głośnik turystyczny

Taktycznie zacznijmy od tego, że głośnik bezprzewodowy Bose SoundLink Micro kosztuje równowartość 110 dol. Więcej niż podobne głośniki konkurencji. Ale za to gra naprawdę ładnie, wydaje się, że najładniej w tej kategorii sprzętu. Dzielnie radzi sobie z tonami niskimi mimo niewielkich przecież (95 na 38 mm) rozmiarów. Powstał z myślą o tych, którzy chcą słuchać muzyki poza domem – w interiorze. Stąd gumowana obudowa i ogólna nieprzemakalność (głośnik można na pół godziny zanurzyć na głębokość metra). Elastyczny pasek umożliwia przypięcie Micro do plecaka, paska, gałęzi, kierownicy roweru, czegokolwiek. W obudowie jest tylko jedno gniazdo (Micro-USB), ale bezprzewodowo, za pośrednictwem aplikacji Bose Connect, kilka głośników Bose można połączyć w większy system. Ładowanie akumulatora powinno wystarczyć na 6 godz. pracy. Relatywnie wysoką cenę niech rekompensuje możliwość wybrania koloru głośnika.