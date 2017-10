Rozszerzona rzeczywistość pomaga uzdrawiać serca

Paweł Walewski: – Czy gdyby był pan jeszcze rezydentem, przyłączyłby się pan do strajku?

Maksymilian Opolski: – Popieram wszystkie postulaty rezydentów. W tym proteście nie chodzi przecież wyłącznie o pensje najmłodszych lekarzy, lecz o to, żeby było więcej pieniędzy na ochronę zdrowia – tyle, ile przeznacza się w innych krajach, czyli słynne 6 proc. PKB. To pozwoliło na skrócenie kolejek do specjalistów, zwiększenie zatrudnienia, wyposażenie szpitali w nowoczesny sprzęt, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa polskich pacjentów.

Zakończył pan rezydenturę dwa lata temu, czy rzeczywiście tak trudno było związać koniec z końcem?

Miałem wsparcie ze strony najbliższych, którzy odciążali mnie z wielu obowiązków.

Z pomocą przyszła mi też praca naukowa, którą zacząłem się zajmować już na studiach i dzięki której mogłem liczyć na liczne subsydia naukowe – na studiach było to stypendium ministra zdrowia i stypendium Erasmusa, potem stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a ostatnio stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Dzięki temu nie musiałem brać dodatkowych dyżurów poza macierzystym szpitalem. To pozwoliło mi na większą niezależność finansową, której nie zaznaje większość młodych lekarzy w Polsce.

Pracował pan na stażach w Waszyngtonie, przez rok w Niemczech – nie było pokusy, aby tam zostać?

Będąc w USA, w ogóle o tym nie myślałem.