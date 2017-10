Finalistka Nagród Naukowych POLITYKI 2017

Rocznik 1982. Doktor, asystentka w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje w Ośrodku Badań nad Awangardą UJ.

W kręgu jej zainteresowań naukowych są: europejski romantyzm (wzbogacony o motywy wschodnie), XX - wieczna awangarda, modernizm polski i ukraiński, zjawisko choroby jako symptomu kultury najnowszej oraz artystyczne reprezentacje katastrofy, szczególnie dyskurs postczarnobylski: narracje o katastrofie i literackie reprezentacje traumy z nią związanej. W planach ma próbę klasyfikacji narracji i pamiętników depresji w polskiej literaturze XX i XXI wieku w kontekście studiów nad niepełnosprawnością. Najważniejszym efektem jej badań ma być propozycja uruchomienia nowego języka pisania o chorobie, katastrofie i awangardzie, które można dopisać do konstruowanego wciąż słownika wiedzy antropologicznej. Podjęła się także próby stworzenia typologii narzędzi interpretacyjnych, które mogą być aplikowalne do innych rozpoznań, badań czy procesów interpretacyjnych, przyczyniając się tym samym do rozwoju literaturoznawstwa. Prowadzi warsztaty krytycznego pisania, jest inicjatorką powstania Pracowni Pytań Krytycznych UJ. Znana i rozpoznawalna w świecie nauki ukraińskiej - tłumaczy literaturę ukraińską, współpracuje z wybitnymi badaczami (Ola Hnatiuk, Tamara Hundorowa) i uniwersytetami ukraińskimi (Lwów, Kijów, Odessa).