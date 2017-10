Finalista Nagród Naukowych POLITYKI 2017

Rocznik 1984. Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny IP PAN. Kierownik Pracowni Neuronauki Klinicznej w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Jest psychoterapeutą i neurokognitywistą. Specjalizuje się w zakresie psychologii klinicznej, w szczególności zajmując się psychologicznymi i neuronalnymi mechanizmami kompulsywnych zachowań seksualnych (KZS), takich jak nałogowe korzystanie z pornografii i z płatnych kontaktów seksualnych. Problem ten pozostaje tematem tabu w świecie nauki i niewiele wiadomo na temat jego mechanizmów i sposobów leczenia, w konsekwencji czego KZS nie istnieją w światowych klasyfikacjach zaburzeń oraz nie uczy się o nich podczas szkoleń psychoterapeutycznych. W rezultacie osoby, które cierpią z powodu KZS często latami bezowocnie poszukują skutecznej pomocy. Dr Gola w oparciu o wyniki własnych badań rozwinął i wprowadził do praktyki terapeutycznej nowatorskie oddziaływania skierowane do osób poszukujących pomocy psychologicznej w związku z KZS. Wyniki badań kierowanego przez niego zespołu zostały opublikowane przez tak prestiżowe czasopisma jak: Lancet Psychiatry, Neuropsychopharmacology, Journal of Neuroscience, czy Journal of Sexual Medicine i zaowocowały tym, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwróciła uwagę na kompulsywne zachowania seksualne i zaproponowała umieszczenie ich w planowanej na 2018 rok nowej klasyfikacji zaburzeń.