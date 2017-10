Finalista Nagród Naukowych POLITYKI 2017

Rocznik 1981. Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jego badania naukowe koncentrują się wokół zastosowań teorii gier w obszarze ekonomii. W szczególności interesuje się grami przedstawiającymi problemy niespójności czasowej decyzji ekonomicznych. Są to przypadki, w których konsumenci, firmy czy władze państwowe odstępują od zamierzonego celu - bądź to ulegając krótkookresowej pokusie, bądź też gdy powstrzymywanie się od pokusy jest dla nich wysoce kosztowne. Szuka odpowiedzi na między innymi na takie pytania jak: dlaczego decydenci tak często ulegają krótkotrwałym pokusom i mimo ciągłych ostrzeżeń ich zachowanie nie zmienia się? Czy z perspektywy ekonomicznej da się wskazać lub skonstruować mechanizmy ograniczające koszty pokus i samokontroli? Czy pokusy zawsze są złe i ile, w rzeczywistości rynkowej, warto zapłacić za ograniczenie pokus? Prof. Woźny konstruuje metody numeryczne pozwalające obliczyć optymalne zachowania w sytuacjach, gdy decydent przewiduje przyszłe pokusy i stara się tak zaplanować decyzje, by im nie ulec. Metody te mają zastosowanie choćby w decyzjach związanych z oszczędzaniem na emeryturę czy polityką podatkową rządu. Swoje wyniki badawcze z zakresu teorii gier wykorzystywał w projektach doradczych dla dużych firm z branży konsultingowej, energetycznej czy ubezpieczeniowej.