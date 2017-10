Laureat Nagród Naukowych POLITYKI 2017

Rocznik 1983. Doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz kardiolog, adiunkt w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego.

Zajmuje się kardiologią interwencyjną i obrazową. Jako pierwszy wykazał związek pomiędzy dystrybucją przęseł stentu wieńcowego a występowaniem potencjalnie śmiertelnej w skutkach zakrzepicy. Jego badania nad przydatnością tomografii komputerowej tętnic wieńcowych w przewidywaniu wyniku operacji tzw. „bypassów”, stanowiły przyczynek do wprowadzenia unikalnego na skalę światową tomograficznego algorytmu kwalifikacji do tych operacji. W latach 2013-2014 w ramach stypendium Niemieckiego Towarzystwa Kardiologicznego opracował i wprowadził na użytek kliniczny nieinwazyjną skalę tomograficzną CT-RECTOR, która przewiduje wynik zabiegu przezskórnego udrożnienia zamkniętych przewlekle tętnic wieńcowych. Dwa lata temu wykonał i opisał na łamach prestiżowego czasopisma Canadian Journal of Cardiology pionierski zabieg przezskórnej angioplastyki wieńcowej z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości, co otwiera nowe i nieograniczone możliwości w planowaniu zabiegów kardiologii interwencyjnej na podstawie dodatkowych danych obrazowych. Aktualnie pracuje nad wyjaśnieniem patomechanizmu zawału serca u chorych bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych.