Finalista Nagród Naukowych POLITYKI 2017

Rocznik 1985. Doktor, adiunkt w Instytucie Chemii, Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

Jako chemik kwantowy stosuje wyrafinowane narzędzia obliczeniowe chemii teoretycznej w zagadnieniach, które dziś wskazują kierunki rozwoju światowej gospodarki. Wykorzystuje rezultaty eksperymentów obliczeniowych do ulepszania katalizatorów stosowanych w ważnych procesach przemysłowych, np. aby reakcje zachodziły szybciej lub by w ich wyniku powstawało jak najmniej niechcianych produktów. Prowadzi badania nad szczególnym sposobem otrzymywania biowodoru – w drodze procesu biotechnologicznego wykorzystującego algi. Rezultaty takich właśnie projektów przesądzą, czy wielkoskalowa produkcja "zielonego" wodoru będzie decydować, jako alternatywa dla wyczerpujących się paliw kopalnych, o przyszłości energetyki na świecie. Jego prace zostały opublikowane w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych, w tym w Nature Chemistry. To niezwykłe osiągnięcie, jeśli weźmie się pod uwagę młody wiek badacza.