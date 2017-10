Laureat Nagród Naukowych POLITYKI 2017

Rocznik 1986. Doktor, adiunkt w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk.

Jako matematyk pracujący w obszarze onkologii, wspiera wiedzą ze swojej dziedziny biologów, lekarzy, fizyków i chemików. Stosuje metody matematyczne, by zrozumieć, jak ze sobą współdziałają mutacje genów i jaki mają wpływ na wzrost nowotworów. Jego praca zorientowana jest na zwiększenie efektywności istniejących terapii (radioterapii i chemioterapii), co może szybciej przynieść polepszenie sytuacji dużo większej liczby chorych, niż przy nowych celowanych terapiach lekowych o zawężonym działaniu. W radioterapii stworzył model mający na celu wybranie, spośród wielu przerzutów, tego nowotworu w ciele pacjenta, którego naświetlenie zmaksymalizuje całkowitą efektywność terapii. Wykorzystał także metody matematyczne i komputerowe w liczeniu i proponowaniu planów radioterapii, tak by jak najbardziej zaszkodzić nowotworowi, ale uchronić zdrowe tkanki i narządy. Aktualnie pracuje nad udoskonaleniem dawkowania chemioterapii tak, by nie skutkowała odpornością nowotworu na terapie przy nawrotach. Prowadzi popularny blog Compute Cancer, poświęcony modelowaniu procesów nowotworowych.