Laureat Nagród Naukowych POLITYKI 2017

Rocznik 1985. Doktor habilitowany inżynier, profesor nadzwyczajny w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.

W swoich badaniach do analizy wielowarstwowych kompozytów polimerowych wykorzystuje nowoczesne metody informatyczne, w tym metody tzw. sztucznej inteligencji. Prowadzone przez niego badania mają na celu prognozowanie trwałości różnorodnych struktur konstrukcyjnych. Bada także własności tzw. materiałów wielofunkcyjnych, dla których kluczowymi charakterystykami – obok własności mechanicznych – jest przewodzenie prądu elektrycznego bądź ciepła. W wyniku prac jego zespołu powstał całkowicie organiczny kompozyt przewodzący prąd elektryczny, zgłoszony do ochrony patentowej, mający być wykorzystywany do budowy cywilnych bezzałogowych statków powietrznych. Badania prof. Katunina mają potencjalnie wielkie znaczenie dla rozwoju lotnictwa, szybko rozwijającej się w Polsce dziedziny przemysłu o dużym znaczeniu gospodarczym.