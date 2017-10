Finalista Nagród Naukowych POLITYKI 2017

Rocznik 1987. Adiunkt w Katedrze Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Obszar jego badań to ważna i przyszłościowa problematyka — wirtualna rzeczywistość (VR – virtual reality) i wzbogacona rzeczywistość (AR – augmented reality). Aplikacje VR/AR łączące interaktywne treści trójwymiarowe (3D) i zaawansowane urządzenia służące do prezentacji i interakcji z tego typu treściami, takie jak hełmy, okulary, interfejsy haptyczne i systemy przechwytywania ruchu, są coraz powszechniej stosowane w różnych dziedzinach, m.in. w edukacji, medycynie, inżynierii i dziedzictwie kulturowym. Powstają wirtualne laboratoria dla uczniów, symulatory operacji chirurgicznych, wirtualne konfiguratory samochodów i wirtualne muzea. W swoich badaniach dr Flotyński przyjął założenie, że to nie informatycy, a specjaliści dziedzinowi (np. nauczyciele, lekarze, inżynierowie, muzealnicy), powinni być głównymi autorami aplikacji VR/AR wykorzystywanych w swoich dziedzinach. Opracował więc metodę modelowania interaktywnych treści 3D odwołującą się do znaczenia (semantyki) pojęć dziedzinowych, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania, grafiki i animacji komputerowej. Metodę tę dr Flotyński rozwijał we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz uznanymi zagranicznymi ośrodkami badawczymi.