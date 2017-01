Lekarze nie chcą być oceniani w internecie. Bo naruszają ich dobra osobiste

Ortopeda dr K. z Warszawy uważa się za jedną z licznych ofiar portali. Mówi, że dają one potężny oręż różnego rodzaju frustratom. Na jego temat, wymieniając go z nazwiska, też pojawiło się kilka niepochlebnych wpisów. Oczywiście anonimowych. Najłagodniejsze z określeń brzmiało „gbur”. – Wynająłem informatyka, który wyśledził, z jakich komputerów zostały wysłane. Wszystkie pisała ta sama pacjentka. Robił jej dziecku usg. Kiedy zażądała dokładnych zaleceń i analizy schorzenia, kazał się jej zapisać na kolejną wizytę. Kontrakt z NFZ nie przewiduje długich rozmów z pacjentami. Wcześniej ta sama niezadowolona pacjentka obsmarowała kolegę pediatrę.

Dr K. uważa, że w oczach pacjentów dobrym lekarzem jest ten, który im w ramach NFZ przyspieszy jakąś procedurę, przyjmie poza kolejką. Więc złych opinii bardzo trudno uniknąć. Ich skutkiem są coraz droższe ubezpieczenia OC, jakie muszą kupować lekarze, i coraz dłuższe formularze, które przed zabiegiem podsuwają chorym do podpisu. Pacjent oświadcza w nich, że jest świadom całej listy powikłań, jakie mogą nastąpić, i godzi się na niepożądane konsekwencje.

Ortopeda do sądu w sprawie kłamliwych wpisów nie poszedł. Nie godzi się na podanie nazwiska. Dopiero by się w necie działo! Lekarze wiedzą, że walka z anonimami jest z góry przegrana. Nawet gdy autorzy wpisów ewidentnie łamią prawo. Przekonała się o tym Śląska Izba Lekarska w Katowicach, która jeszcze w 2009 r. wystosowała pozew przeciwko autorowi obraźliwych tekstów zamieszczonych na stronie mordercy.pl. Maciej Hamankiewicz, wtedy prezes ŚIL, nie zdołał ustalić nazwiska autora. Wyśledził tylko, że urodził się w Mielcu w 1978 r. i najprawdopodobniej jest administratorem domeny, która zarejestrowana została na nieznanym oskarżycielowi serwerze. Hamankiewicz poprosił więc sąd o ustalenie danych oskarżonego.

Dziś strony już nie ma, ale po wystukaniu www.mordercy.com pojawia się informacja: „Tutaj była strona o znachorach, ale została ona usunięta, zapewne przez policję i prokuraturę. Nie zamierzam jej reaktywować, ale umieszczę tu linki do innych stron”. W ten sposób i tak dowiadujemy się, że „w RP jest około 100 tys. białych morderców, którzy rocznie biorą od nas 12 mld zł łapówek. Oznacza to, że każdy biały kitel ma średnio 120 tys. rocznie lewej kasy”.

Są też obrazki konkretnych szpitali, które źle potraktowały pacjenta. Takie jak ten: „Mam badanie USG z 2012 r., które stwierdza chorobę i na podstawie tego badania dostałem skierowanie na operację do szpitala w Tarnowie. Stawiłem się tam 29.01.2013 r., ale tamtejsze doktorki po zbadaniu mnie stwierdziły, że jestem zdrowy i operacji mi nie zrobiły. Po 2 dniach pobytu w szpitalu wróciłem do domu z niczym. Łóżko miałem na korytarzu”.

Pod linkami reklama firmy udzielającej pożyczek od ręki, w 10 minut.

Internautom wolno więcej?

Więc Maciej Hamankiewicz, teraz już jako prezes ogólnokrajowej Naczelnej Rady Lekarzy, do sądu się na razie nie wybiera, ale z walki nie rezygnuje. Lekarzy i prawników zdziwił, a administratorów rankingów bardzo ucieszył wyrok Sądu Najwyższego z 2013 r., który oddalił skargę kasacyjną adwokata z Legnicy. Żądał on, bezskutecznie, od administratora portalu SkutecznyAdwokat.pl usunięcia niepochlebnego dla niego wpisu. „Odradzam tego adwokata. Kompletnie nie zna się na tym, co robi. Niepoukładany i niekompetentny”. Opinia uzupełniona była oceną „bardzo słaby”. Na tym samym portalu przy tym samym nazwisku zamieszczono też pięć opinii innych użytkowników, którzy ocenili mecenasa bardzo wysoko i zachwalali jego usługi.

Oto fragment uzasadnienia wyroku: „Powód jest adwokatem, a więc osobą publiczną wykonującą określone usługi z zakresu prawa i ich realizacja podlega ocenie, która nie zawsze jest pochlebna. Ze względu na charakter działalności prowadzonej przez powoda, granice dopuszczalnej wobec niego krytyki są szersze, gdyż osoby podejmujące działalność publiczną w sposób świadomy i dobrowolny, a zarazem nieunikniony, poddają się ocenie i reakcji opinii publicznej”. Sąd ma przy tym pełną świadomość, że „Kwestionowany wpis nie dotyczy faktów, które mogłyby podlegać weryfikacji, opisuje jedynie wrażenia ze współpracy”. Podobną argumentację można zastosować w przypadku rankingów lekarzy.

Maciej Hamankiewicz postanowił więc z krzywdzącymi opiniami walczyć inaczej. Zwraca uwagę Wojciechowi Rafałowi Wiewiórowskiemu, generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych, że portale RankingLekarzy.pl oraz ZnanyLekarz.pl łamią ustawę o ochronie danych osobowych. „Nie istnieje podstawa prawna ani interes prywatny, które pozwalałyby na przetwarzanie danych osobowych lekarzy bez ich zgody” – napisał do GIODO. A ponieważ prawo o ochronie danych jest w UE zharmonizowane, zwrócił adresatowi uwagę na wyroki sądów we Francji oraz Szwajcarii.

We Francji legalność działania rankingów zakwestionowały związki zawodowe nauczycieli. – Sądy francuskie uznały, że przetwarzanie danych osobowych nauczycieli jest zgodne z prawem tylko po uprzednim uzyskaniu zgody ocenianego nauczyciela – twierdzi Hamankiewicz. Jeszcze bardziej zbliżony do naszego jest przykład Szwajcarii, gdzie pod adresem www.okdoc.ch działał ranking oceniający lekarzy. Można było zamieszczać na nim anonimowe, krytyczne komentarze o ich pracy. Do czasu, gdy szwajcarski odpowiednik GIODO polecił usunięcie strony internetowej, „chyba że spółka ją prowadząca uzyska zgodę ocenianych lekarzy” (z pisma dr. Hamankiewicza do inspektora Wiewiórowskiego).

GIODO opowiada się za rozwiązaniem kompromisowym, ale niesatysfakcjonującym lekarzy. Uznaje, że sam fakt istnienia portali ustawy o ochronie danych nie narusza. Jeśli zaś tak się dzieje w przypadku konkretnych osób, mają one prawo zażądać usunięcia wpisu, a nawet poskarżyć się do sądu. Problem w tym, że nawet gdy administrator złą opinię usunie, szerokie grono zdąży się już z nią zapoznać.

Konieczność uzyskania zgody zainteresowanych byłaby jednak równoznaczna z faktem usunięcia wszelkich krytycznych opinii na ich temat. W rozmowie z POLITYKĄ Maciej Hamankiewicz jest o wiele mniej radykalny. Zapewnia, że środowisko byłoby usatysfakcjonowane rozwiązaniem kompromisowym, ale widzi ten kompromis inaczej. Opinie na temat konkretnych osób nie powinny być anonimowe. Lekarze wymieniani są z nazwiska, autorzy wpisów ukrywają się za nickiem. To wręcz zachęca do hejtingu, dawania upustu złym emocjom.