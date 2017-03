Ile kosztuje życie w każdym państwie na świecie

Materiały prasowe .

Gdzie na podstawowe potrzeby i codzienne życie trzeba wydać najwięcej? By to oszacować, Numbeo – jedna z największych baz danych na świecie – zestawiła koszty utrzymania uwzględniające m.in. (uśrednione) ceny artykułów spożywczych, paliwa, koszt przewozu taksówką i ceny biletów uprawniających do przejazdu dowolnym środkiem transportu w jedną stronę. Sprawdzono ponadto, ile kosztuje średni posiłek w restauracji. I jak wysokie są rachunki – za energię, ogrzewanie oraz internet.



Na podstawie tych danych portal MoveHub – współpracujący z m.in. z magazynami „Time”, „The Guardian” i „Forbes” – przygotował ogólne zestawienie, zilustrowane na poniższych infografikach.

Tak powstał Consumer Price Index (Indeks cen konsumenckich). Każdemu państwu świata przydzielono określoną liczbę punktów – i zestawiono je z cenami Nowego Jorku. Przykładowo: jeśli dany kraj otrzymał w klasyfikacji 70 punktów, to znaczy, że koszty życia w tym rejonie są 30 proc. niższe niż w Nowym Jorku.

Dlaczego punktem odniesienia stał się akurat Nowy Jork? Być może dlatego, że jest uznawany za „bezwstydny pępek świata”.

Najdroższe państwa świata:

1. Szwajcaria (126,03 pkt)

2. Norwegia (118,59)

3. Wenezuela (111,51)

4. Islandia (102,14)

5. Dania (100,6)

6. Australia (99,32)

7. Nowa Zelandia (93,71)

8. Singapur (93,61)

9. Kuwejt (92,97)

10. Wielka Brytania (92,19)

11. Irlandia (92,09)

12. Luksemburg (91,78)

13. Finlandia (89,68)

14. Francja (88,37)

15. Belgia (87,22)



A tutaj życie kosztuje najmniej:

1. Indie (26,27)

2. Nepal (28,85)

3. Pakistan (30,71)

4. Tunezja (34,06)

5. Algieria (34,10)

6. Mołdawia (34,72)

7. Egipt (37,22)

8. Macedonia (37,41)

9. Syria (38,24)

10. Kolumbia (38,92)

11. Bangladesz (39,22)

12. Indonezja (39,35)

13. Gruzja (39,56)

14. Maroko (39,78)

15. Filipiny (40)

A Polska? Jest w połowie stawki. Uzyskała 45,11 punktów – w naszym kraju żyje się zatem ok. 50 proc. taniej niż w Nowym Jorku.

Ile i za co płacimy?

Poza ogólną klasyfikacją Numbeo podaje również szczegółowe, i nieustannie aktualizowane, dane na temat życia w różnych miejscach świata. Szacuje na przykład, że za metr mieszkania w Polsce płaci się ok. 5104 zł na przedmieściach i 7241 zł w centrum miasta (w Szwajcarii te sumy należy pomnożyć przez osiem, a w Hongkongu nawet przez dziewięć).

Wynajęcie mieszkania (z jedną sypialnią) to w Polsce koszt rzędu tysiąca (poza centrum) albo półtora tysiąca zł miesięcznie (w centrum). Dziesięć razy więcej kosztuje wynajem mieszkania na przedmieściach Papui i Nowej Gwinei i w centrum Angoli.

Za parę markowych dżinsów zapłacimy w Polsce ok. 255 zł (w Szwajcarii – 526, w Zambii – nawet 684). Podobnie z parą butów. W Polsce to wydatek 263 zł, podczas gdy w Wenezueli... 906 zł.

12 jajek kosztuje nas 6,69 zł (Szwajcarów – ok. 22). Polacy mają też niemal najtańsze mleko na świecie. Za litr zapłacimy ok. 2,58 zł (w Hongkongu – już 10).

Duże różnice widać poza tym w dostępie do kultury. Na przykład bilet do kina wyniesie nas blisko 23 zł. W Szwajcarii – aż trzy razy tyle (prawie 78 zł!).

Ok. 587 zł płacimy za energię, ogrzewanie i wodę. Słoweńcy, nie tak odlegli sąsiedzi, już dwa razy tyle. Internet z kolei jest najdroższy w Afganistanie (1544 zł!), tymczasem w naszym kraju za dostęp do sieci płaci się średnio zaledwie 47 zł.

I podczas gdy Polak zarabia średnio 2933 zł – szacuje Numbeo – konto Szwajcara, już po odjęciu podatków, zasila co miesiąc 24508 zł. Kubańczyk zarobi tymczasem... niespełna 89 zł.

