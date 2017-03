Polacy nie są oszczędni. Podpowiadamy, jak mądrze odkładać pieniądze

„Niskie stopy procentowe”, „obniżony rating Polski”, „kryzys na rynku walutowym”, wyścig firm promujących szybkie i wysoko oprocentowane pożyczki – do Polaków docierają głównie takie informacje związane z finansami. Jak podobny przekaz mają zrozumieć ci, którzy niekoniecznie dużo wiedzą o rynkach finansowych i ekonomii?

Kto i na co odkłada – i gdzie szukamy informacji?

Wydawałoby się, że głównym źródłem, z którego czerpiemy wiedzę o finansach, jest dziś internet. Badanie „Pokolenie o finansach” przeprowadzone przez 4P Research Mix na zlecenie Banku Zachodniego WBK dowodzi jednak, że dotyczy to wyłącznie pokolenia X i Y, czyli osób w wieku 21–35 oraz 36–50 lat. To właśnie te grupy wskazały strony internetowe banków i instytucji finansowych (odpowiednio 39 i 42 proc.) jako podstawowe źródła ich wiedzy. Ale już pokolenie Z (16–20 lat) konsultuje się przede wszystkim z rodziną i znajomymi, natomiast osoby starsze (51–70) najbardziej liczą w tej kwestii na radio i telewizję.

Z badań tych wynika ponadto, że blisko połowa Polaków (45 proc.) ma oszczędności równe trzymiesięcznym dochodom gospodarstwa domowego, 40 proc. odkłada pieniądze regularnie, 34 proc. – od czasu do czasu. Najchętniej oszczędzają osoby z pokolenia Y właśnie (co druga odkłada systematycznie jakąś kwotę). 16–20-latki nie odkładają zaś praktycznie wcale (wedle deklaracji oszczędza 12 proc. ankietowanych)!

Każde pokolenie ma też inne powody, żeby gromadzić jakieś pieniądze. Najmłodsi oszczędzają na przyjemności i pasje (42 proc. wskazań), wakacje i podróże (38 proc.). 36–50-latkowie odkładają głównie na wykształcenie swoich dzieci. 51–70-latkowie – niemal wyłącznie na wydatki niespodziewane.

Jako społeczeństwo ogólnie mamy problem z oszczędzaniem. Ok. połowa Polaków nie ma odłożonej na czarną godzinę ani złotówki i szybko wydaje wszystkie zarobione pieniądze. A nierzadko nawet więcej – skuszeni niskimi stopami procentowymi, chętnie sięgamy po kredyty i szybkie pożyczki.

Dlaczego powinniśmy oszczędzać?

Zapewne każdy zapytany znienacka o to, czy wie, że powinien oszczędzać, odpowie: „Oczywiście!”. Nie zmienia to jednak faktu, że nawyk regularnego oszczędzania wyrabiamy w sobie rzadko, wychodząc z założenia, że „jakoś to będzie”. Z corocznych badań fundacji Kronenberga „Postawy Polaków wobec oszczędzania” wynika, że nawet jeśli oszczędzamy, to bez konkretnego celu. To droga donikąd, zważywszy na nerwową sytuację na rynku globalnym i na kryzys państwowego systemu emerytalnego.

Ale bądźmy precyzyjni – chodzi o gromadzenie kapitału, niekoniecznie o inwestycje. Oszczędzanie polega na odkładaniu środków z myślą o zabezpieczeniu przyszłości (tzw. dodatki do emerytury) albo realizacji konkretnego celu w dłuższej perspektywie. Inwestując zaś, lokujemy środki w produkty i instrumenty, tak by osiągnąć zysk (wobec atrakcyjnego oprocentowania albo powiększenia wartości danego waloru: akcji, obligacji czy waluty).

Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby te strategie połączyć. Możemy oszczędzać, inwestując w walutę albo na giełdzie, biorąc oczywiście pod uwagę związane z tym ryzyko. Jeśli zaś nie jesteśmy w tej dziedzinie ekspertami, rynek podsuwa nam szereg innych rozwiązań.

Jak zacząć oszczędzać i z jakich rozwiązań korzystać?

Na początek powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego chcemy albo potrzebujemy oszczędzać. Należy postawić sobie też jasny, konkretny i określony w czasie cel (np. za 20 lat chcę odłożyć kwotę X). I gdzieś go sobie zapisać.

Kolejnym krokiem powinna być rzetelna analiza domowego budżetu. Wielu z nas przecież twierdzi, że „ja nie mam z czego oszczędzać!”. To często oczywiście prawda. Ale gdyby się nagle okazało, że z dnia na dzień tracimy 10 proc. swoich przychodów, to czy nasz domowy budżet ległby od razu w gruzach? Niekoniecznie.

Wystarczy prosta rachuba. Niższy abonament za telewizję (10 zł), komórkę (bo po co nam tyle internetu – 10 zł), ustalenie, gdzie robimy zakupy (20 zł), rzadsze siadanie za kółkiem w zamian za bilet miesięczny (30–110 zł) – to tylko przykłady. Niby niewiele. Ale należy podejść do sprawy uczciwie, krytycznie wobec siebie i swoich finansowych nawyków. Czy odłożenie 100–200 zł to dużo? Owszem. Zwłaszcza jeśli pomnożymy tę sumę przez dwanaście miesięcy i na przykład tyle samo lat.

Nasza strategia oszczędzania powinna spełniać kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, nie może być to rozwiązanie obarczone wysokim ryzykiem – akcje, inwestowanie w waluty czy agresywne fundusze inwestycyjne do takich się właśnie zaliczają. Po drugie, najlepiej aby było to rozwiązanie gwarantujące regularne oszczędzanie – jeśli jesteśmy konsekwentni i sumienni, może być to dobrze oprocentowany rachunek oszczędnościowy w naszym banku. Pamiętajmy jednak, że w przypadku niskich stóp procentowych nie możemy liczyć na oferty znacząco przekraczające oprocentowanie 3 procent.