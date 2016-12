Zanim kupisz mieszkanie. Jak dokonać dobrego wyboru? [5 KROKÓW]

Niewiele osób potrafi odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, czym jest dla nich mieszkanie. Tylko „sypialnią”, czy miejscem gdzie spędzamy większość czasu? Świadomość własnego stylu życia jest pierwszym kluczem do trafnego wyboru. Co jeszcze?

Nowe mieszkanie. Kupić czy wynająć?

Jeśli ktoś nie jest pewien czy spędzi w danym mieszkaniu przynajmniej 4-5 lat, to prawdopodobnie bardziej opłacalną formą będzie najem. Jednak jeżeli decydujemy się na stałe zamieszkanie w danym miejscu, to zakup jest decyzją bardziej trafną pod względem ekonomicznym. Oczywiście pod warunkiem, że uda nam się znaleźć korzystną ofertę i nie chodzi tu tylko o cenę, ale też koszt kredytu, o ile zamierzamy skorzystać z takiej formy finansowania. Dodatkowo dochodzi tu też kwestia mentalności. W Polsce silny jest kult własności i nie wszyscy są gotowi na to, by długotrwale wynajmować mieszkania.



Pokutuje przekonanie, że jeśli się wynajmuje, to „ładuje się” pieniądze w próżnię, bo do czyjejś kieszeni. To przekonanie często prowadzi do strat finansowych, gdy ludzie decydują się na kompletnie nieopłacalną inwestycję w zakup nieruchomości. Z drugiej jednak strony, zdarza się, że ktoś wynajmuje mieszkanie, którego właściciel zgadza się na wieloletnią umowę. Nagle okazuje się, że jego sytuacja ulega zmianie, a powody osobiste zmuszają go do sprzedaży mieszkania lub przeznaczenia na inne cele. Taką ewentualność też należy wziąć pod uwagę.

Jak wybrać odpowiednią lokalizację mieszkania?

Mówi się, że najważniejsze kryteria wyboru nieruchomości to lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. Tyle że dla każdego z nas ta idealna lokalizacja może oznaczać coś innego. Często spotykanym błędem jest wybór lokalizacji pod kątem dobrego dojazdu do pracy. Owszem, jest to ważny czynnik, szczególnie w dużych miastach, jednak warto pamiętać, że miejsce pracy może ulec zmianie.