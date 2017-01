Języki azjatyckie online w Kieleckim Parku Technologicznym

Czy wychowanie dzieci i biznes da się połączyć?

Mam troje dzieci: dwoje biologicznych, Helenę i Piotra, oraz jedno inkubowane w Kieleckim Parku Technologicznym, startup Alef-Bet. Macierzyństwo daje moc.

Skąd hebrajski w twoim życiu?

W liceum poznałam pana Nauma Adelsona, ostatniego żydowskiego mieszkańca Suwałk, mojego rodzinnego miasta. Spotkanie z nim stało się początkiem mojego start-upu, a także zaowocowało decyzją o podjęciu studiów hebraistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Tuż przed złożeniem dokumentów, pan Adelson, niezwykle wzruszony, zadał mi tylko jedno pytanie: „Powiedz mi, dziecko, z czego Ty będziesz jadła chleb?” To była moja pierwsza rozmowa inwestorska.

Dlaczego Kielce?

Wyjazd do tzw. „Polski Wschodniej” uruchomił moją kreatywność. Byłam już wtedy na doktoracie. Założyłam pierwszą szkołę online j. hebrajskiego, Akademię Alefbet. Dwa lata później, postanowiłam temat rozszerzyć i przekształcić w fundację, której misją byłoby nauczanie języków Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz promowanie nowoczesnych technologii w edukacji. Cały jednak czas miałam w głowie temat stworzenia nowej generacji platformy do nauczania języków azjatyckich. Początek 2016 roku zaowocował udziałem w pierwszej edycji Startup Weekend w Kielcach, gdzie zajęłam z zespołem II. miejsce, a dwa miesiące później doszłam do finału Najlepszego Startupu Kobiecego. Wtedy pomyślałam, że jeśli edukacja jest w finale z nanotechnologiami, to czas zacząć przekuwać słowa w czyny.



Czym dokładnie zajmuje się Twój start-up?

Jest to platforma do spersonalizowanego nauczania online języków azjatyckich. Mamy technologię, która pozwoli na indywidualny dobór materiałów do samodzielnej nauki, dostępne 24/7 z każdego miejsca na Ziemi. System zintegrowany z platformą będzie wyznaczać indywidualną ścieżkę nauki dla ucznia. Mamy już zagranicznego partnera, który chce dostarczyć „inteligentny silnik” do platformy. Chcemy pokazać, że technologia wspomaga proces uczenia i czyni go bardziej efektywnym.

Skąd pomysł na taką platformę?

Brak jest efektywnych kursów do nauki języków azjatyckich online. Wychodzimy z przekonania, że języki azjatyckie są językami przyszłości, są trudne i dlatego trzeba umieć ich uczyć. Chcemy zaoferować skoordynowaną ścieżkę nauki od A do Z, z możliwością nauki na każdym poziomie zaawansowania, z bieżącą oceną postępów nauki, systemem motywacyjnym czy pomocą lektora i dydaktyków z wiodących ośrodków akademickich w Polsce i w Azji.

Jaką korzyść zaoferujecie swoim klientom?

Ta technologia daje nam możliwość uzyskania efektu skali, a uczniowi efekt indywidualnego nauczania w konkurencyjnej cenie. W pierwszej kolejności uderzamy w klienta instytucjonalnego, ale będzie też furtka dla osób indywidualnych. Od początku myślimy globalnie.

Gdzie jesteś teraz?

Od początku roku siedzę w rakiecie. Wybrałam Platformę Startową TechnoparkBiznesHub w Kieleckim Parku Technologicznym, gdzie realizowany jest program inkubacji pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 Polska Wschodnia. Zapewniony mamy szereg usług przygotowujących do pierwszych testów produktu. Przeszliśmy selekcje z około 900 zgłoszonych start-upów i już od października działamy jako nowa spółka Alef-Bet Group sp. z o.o. Pod koniec I kwartału 2017 roku będziemy prezentować pomysł na Demo Day wraz z funkcjonującym MVP. Dla jednych niech to będzie prezentacja prototypu najnowszego modelu statku kosmicznego, dla mnie osobiście, mojego trzeciego wyinkubowanego dziecka. Alef-Bet.