8 rad, jak (od poniedziałku) stać się bardziej produktywnym

Za oknem ciemno, zimno i śnieżnie. Z każdym dniem trudniej wstać z łóżka i zmusić się do pracy. Jedyną nadzieją jest to, że jakimś cudem od poniedziałku będzie inaczej. Że od poniedziałku uda się wstać przed świtem (bo świt wciąż jest bardzo późno) i z uśmiechem na twarzy ruszyć do pracy i wykonać wszystkie swoje obowiązki.

Niestety w praktyce szanse na nagłą poprawę produktywności są niewielkie. Może jakąś nadzieję dają rady opublikowane w portalu Business Insider? Zawsze warto spróbować i zacząć powoli (od poniedziałku) wprowadzać niektóre z nich.

1. Zrób listę rzeczy zrobionych

Alirio García Diseño Gráfico/StockSnap.io .

Nic nie stresuje bardziej niż zerknięcie nad kawą na poranną, poniedziałkową listę rzeczy „do zrobienia”. Dlatego zamiast spisu zadań lepiej stworzyć listę rzeczy, które tego dnia udało się zrobić. Dzięki temu zyskamy orientację, co jeszcze nam zostało do zrobienia, unikniemy niepotrzebnego stresu i zdobędziemy motywację do dalszych działań.