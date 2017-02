Już płacimy za podatek bankowy

Zarobki prezesów banków ciągle bulwersują. Jedni oburzają się na ich wysokość, inni uważają, że za ciężką pracę należy się „godna” zapłata. Co to znaczy? W Polsce prezesi większych banków zarabiają średnio 2–3 mln zł rocznie. Tyle dostają szefowie PKO BP, BZ WBK czy mBanku. Niektórzy mogą zresztą liczyć na jeszcze więcej, jak prezes Millennium (w 2015 r. zarobił ponad 4 mln zł) czy Citi Handlowego (ponad 6 mln zł). Do tej pory krezusem naszego rynku był Włoch Luigi Lovaglio, zarządzający Pekao SA. W 2015 r. dostał on, według różnych szacunków, nawet ok. 13 mln zł, uwzględniając wszystkie dodatki, premie i akcje. Wkrótce Lovaglio straci zapewne stanowisko, bo kontrolę nad Pekao przejęły PZU i Polski Fundusz Rozwoju, kontrolowane przez PiS. Jednak z punktu widzenia własnych zarobków Włoch pobytu w Polsce nie będzie wspominał źle.

Przez lata prezesi banków mieli u nas pracę nie tylko świetnie płatną, ale i w miarę spokojną. Zyski instytucji finansowych rosły, a poważnych kłopotów nie było. Jednak dwa lata temu sielanka się skończyła. Bankom zaczęło przybywać problemów w lawinowym tempie. M.in. straciły duże źródło dochodów, jakim przez lata były karty płatnicze dzięki bardzo wysokiej w Polsce stawce interchange. Politycy drastycznie ją obcięli, na czym zyskały sklepy przyjmujące karty.

Spadające stopy procentowe oznaczały, że banki mniej też zarabiają na odsetkach od kredytów.