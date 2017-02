Czy wolny rynek wygra z centralnie sterowaną konkurencją?

Decyzje zapadają na najwyższych szczeblach władzy. Wygrywać mają wielkie państwowe czempiony oraz mały i średni polski biznes prywatny. – To element planu Morawieckiego, który chce go realizować, wspierając te dwie grupy polskich firm. Takie wsparcie wiąże się w większym lub mniejszym stopniu z ograniczaniem reguł konkurencji – wyjaśnia dr Piotr Semeniuk, specjalista prawa konkurencji, starszy analityk POLITYKI INSIGHT.

Bitwa o handel

Niektóre decyzje o zmianie reguł konkurencji sformułowano jeszcze w programie wyborczym PiS. Jedna z ważnych obietnic dotyczyła handlu. Chodziło o to, by z dużymi sieciami handlowymi, głównie zagranicznymi, mogli wygrywać przedstawiciele drobnego polskiego handlu. To był pomysł podpatrzony na Węgrzech i suflowany przez doradców, którzy tłumaczyli, że właściciele małych sklepów to liczny, żelazny elektorat PiS. Okażą wdzięczność i zza lady będą agitować za władzą.

Nadziei nie kryli sami przyszli beneficjenci. Dlatego realizację tej obietnicy rozpoczęto niemal na drugi dzień po wyborach. Duży handel miał płacić duży podatek, a drobny niewielki albo wcale. To się drobnym podobało. Dzięki temu miało nastąpić wyrównanie konkurencji, a 4 mld zł z podatku miało dofinansować program 500 plus.

Kiedy w Polsce rodził się podatek hipermarketowy, przechrzczony na podatek od sprzedaży detalicznej, Węgrzy musieli się ze swojego wycofać.