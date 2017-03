Przedsiębiorcze kobiety w Kieleckim Parku Technologicznym

Współczesne kobiety są tak samo przedsiębiorcze jak mężczyźni. Coraz częściej podejmują ryzyko, są kreatywne i odnoszą sukcesy w biznesie. Tak jak Gosia Mróz i Anna Zaborska – pomysłodawczynie innowacyjnych platform internetowych. Ich pomysły zakwalifikowały się do inkubacji w ramach platformy TechnoparkBiznesHub, której animatorem jest Kielecki Park Technologiczny.

Jakie są najpopularniejsze pomysły na "kobiecy" biznes?

Gosia Mróz: A dlaczego nasze biznesy mają być kobiece? Róbmy co czujemy i na co mamy ochotę.

Anna Zaborska: Powinniśmy odejść od rozgraniczania pomysłów na „kobiece” i „męskie”. Są pomysły innowacyjne, wizjonerskie, są też pomysły złe. Jesteśmy równi i kobiety nie powinny walczyć o specjalne traktowanie. Przynajmniej ja takiego nie chcę.

Kiedy kobieta podejmuje decyzję, aby zostać start-upowcem?

G: Ja musiałam do tego dojrzeć. Miałam kilka rzeczy, które chciałam zrobić wcześniej. Plan przewidywał, aby pracować z firmą konsultingową, w korporacji, studiować za granicą i w końcu spróbować pracy w start-upie. Myślałam, że z takim portfolio doświadczeń będę już wiedzieć jak budować własną firmę.

A: Dla każdej z nas jest to inny moment. Podczas pobytu w Izraelu spotkałam kobiety, które wcale nie mają dwudziestu czy trzydziestu lat. Są statecznymi matkami, żonami i w pewnym momencie zdecydowały, że to jest ten czas i zaczynają robić start-up. Dla mnie był to czas, gdy robiłam doktorat, byłam w ciąży z moim pierwszym dzieckiem. Miałam chęć działania i szukałam sposobu na realizację swojego pomysłu.

Jak wielu start-upowców to kobiety?

G: Jest ich zdecydowanie za mało.

A: Liczba kobiet aktywnie podejmujących ryzyko założenia start-upu jest nadal zbyt niska. Szczególnie dotyczy to tych, które są ich pomysłodawczyniami i prowadzą zespoły. Teraz jest moda na wszystko, co kobiece. Nie pozwólmy jednak, abyśmy były tylko twarzą, modną przykrywką, musimy być mózgiem!

Dlaczego akurat innowacyjne nowe technologie?

G: To przyszłość. Technologia w znacznym stopniu ułatwia nam życie.

A: W przypadku edukacji i nauczania języków obcych, zwłaszcza azjatyckich, technologie znacznie wspomagają proces uczenia i czynią go bardziej efektywnym. Dzięki nim edukacja może przekraczać granice niemożliwego i wyrównywać szanse.

Jakie trudności napotykają kobiety w branży nowych technologii?

A: Chyba jeszcze nie uwierzyłyśmy do końca, że technologie są nie tylko domeną męską. Zbyt mało mówi się o kobietach, które z powodzeniem zarabiają na życie dzięki technologiom.

G: Jeśli kobieta się zdecyduje na działanie w tej dziedzinie, często słyszy: "nie masz szans", ale jeśli się tym nie zniechęci, może z tych działań czerpać masę satysfakcji.

Co wyróżnia kobietę jako przedsiębiorcę start-upowca?

A: Start-upowiec to człowiek z otwartym umysłem, świadomy ryzyka, a zarazem otwarty na to, co przyniesie przyszłość. To osoba, której się chce działać w każdym okresie swojego życia, także gdy jest się żoną i matką.

Dlaczego start-upy są dobrym rozwiązaniem dla wielu kobiet?

G: A dlaczego nie są? To zależy od każdej z nas. Najważniejsze to żeby robić to co się kocha. Nie pędźmy za modą, ale też nie bójmy się spróbować.

A: Start-upy to twórcza energia, to zespoły osób, które realizują swoją pasję, wierzą w siebie i odpowiadają na realne potrzeby otoczenia.